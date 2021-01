RegioneFvg Exxx…Polzive!!! Genitori infuriati sulla decisione di Fedriga: Pura follia. L’assessore all’istruzione conferma: Riapertura delle scuole secondarie dopo il 31 gennaio. Esclusivo..

L’assessore regionale Rosolen ha confermato l’orientamento del presidente Fedriga: riapertura delle scuole di secondo grado in presenza spostata a dopo il 31 gennaio. E fra i genitori scoppia la polemica e Fedriga finisce nel mirino, alcuni genitori sono sul piede di guerra poichè: presidi e insegnati avevano lavorato e programmato il rientro al 50 per cento…, progetti e soldi investiti nel supporto di aziende private per il servizio pubblico…, gli studenti che speravano di riprendere la vita normale e di relazioni coi propri coetanei…Un disastro e pura follia quella di rinviare a febbraio, forse, l’apertura delle scuole secondarie in presenza. Intanto l’assessore all’istruzione della giunta Fedriga osserva:

«Non dobbiamo tutelare solo i ragazzi, ma anche tutto il personale impegnato nelle scuole. L’attività scolastica dev’essere anche garanzia di sicurezza. Fedriga ha immaginato un’ ordinanza che sposta a dopo il 31 gennaio l’apertura della scuole di secondo grado». L’assessore Rosolen ha ribadito che, «potrebbero esserci delle modifiche in questo mese qualora la curva epidemiologica presentasse delle correzioni. Questa ordinanza supera le obiezioni di chi avrebbe voluto un rientro più veloce a scuola. Il piano della nostra regione prevede degli obiettivi di rientro suddivisi in tre segmenti, 50-75 e100%».