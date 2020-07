RegioneFvg Exxx…Polzive!!! L’ufficio stampa è già in vacanza, Fedriga e Riccardi si copiano il comunicato sull’astronauta Parmitano. L’estate all’insegna del: “Lo sapevi che…”. La regione Fvg spende 940 mila euri/anno per Ufficio stampa e comunicazione. Esclusivo.

Scarseggiano gli addetti alla comunicazione e si razionalizzano le risorse. Stamattina su twitter, a distanza di pochi minuti uno dall’altro, sono apparsi due tweet sostanzialmente uguali: Uno di Fedriga e l’altro di Riccardi. L’oggetto della pubblicazione era la dieta dell’astronauta Parmitano. Esaltazione a mille dei due per via della clinica medica universitaria che l’astronauta ha scelto per la sua dieta, quella del Cattinara di Trieste. Una credenziale che va giustamente reclamizzata. Tuttavia l’operazione si è trasformata in uno splash mediatico oceanico. I testi dei due regionali sono sostanzialmente uguali. Addirittura l’incipit è ripreso pari pari. Un’estate all’insegna del «Lo sapevi che…» che rischia di diventare il tormentone estivo degli addetti alla comunicazione dei 2.

Il povero «AstroLuca» può solo realizzare di non godere di un grande appeal a Nord del Nord Est visto il trattamento di sufficienza che gli è stato riservato. Tuttavia su Fedriga e Riccardi occorre spezzare una lancia in loro favore poiché Tiziana Spedicato, Procuratore Generale ff della Corte dei Conti di Trieste, nella sua relazione di venerdì scorso, ha rilevato che la spesa impegnata nel 2019 (per la maggior parte dall’Ufficio stampa e comunicazione) risulta pari ad euro 940.932,09, inferiore al tetto di spesa e in riduzione rispetto al 2018 e (in consistente riduzione) rispetto al triennio precedente 2015-2017. Forse qui sta la spiegazione del comunicato-fotocopia.