RenzoMarinig Exxx…Polzive!!! Il presidente del COSEF ci ripensa: tira un bidone da 40mila euri ai soci del Consorzio. Il comune di Udine si piega a Honsell, Confindustria, Confartigianato e Camera di Commercio spernacchiati dal volpone. La finta del parere ProVeritate. Esclusivo.

C’è il rischio che chi ha votato a favore di questo “aggiornamento” sui compensi, debba restituire il malloppo per pari quota. Presidenza del Cosef, Consorzio di sviluppo economico del Friuli che comprende Alto Friuli, Ziu, Cividale e Aussa Corno-,

Renzo Marinig quando assunse la presidenza dell’evolutiva Ziu in Cosef, essendo in quiescenza, firmò il documento di rinuncia al compenso. Era il giugno 2016, presidente dell’assemblea consortile il sindaco più europeo che Udine abbia mai conosciuto: Furio Honsell. Ieri il presidente uscente ha convocato l’assemblea consortile per deliberare alcuni argomenti posti all’ordine del giorno: Piano industriale, piano triennale, ma soprattutto l’aggiornamento di una delibera assembleare del 2016 che Marinig ha voluto smentire. Alla data della carica aveva rinunciato al compenso, ora però il nostro Renzo, con importanti fioriture socialdemocratiche sbocciate con Lelio Basso, ci ripensa e vuole incassare: circa 40mila euri di arretrati per festeggiare l’anno nuovo e bidonare i soci.

Per giustificare l’incasso si è fatto fare un parere Pro Veritate (Marinig scrive furbescamente: a seguito del parere della Regione Friuli Venezia Giulia !!!) da uno studio legale che ha osservato come la legge Madia non sia applicabile a un ente pubblico di natura economica, non riconducibile alla stregua di una pubblica amministrazione. In verità, l’assemblea consortile poteva tranquillamente astenersi dal votare un regalo a Marinig. Invece, la detentrice della maggioranza delle azioni, ovvero l’assessora Laudicina, per conto del comune di Udine, ha approvato e regalato al presidente eletto da una maggioranza di sinistra, circa 40mila euri, Con l’assessora Laudicina, vengono spernacchiati anche i rappresentati dei vari consorzi, associazioni di categoria, camera di Commercio di Udine e Pordenone di Da Pozzo e molti comuni.

Alcuni amministratori non hanno partecipato al voto per paura di un richiamo da parte della Corte dei Conti. Chi ha votato il regaluccio potrebbe restituire i soldi per pari quota. Ecco i soci. Nota Udine, maggioranza:

COMUNE DI UDINE 81.626 € 421.565,64 28,81%

COMUNE POZZUOLO DEL FRIULI 7.632 € 39.416,23 2,69%

COMUNE PAVIA DI UDINE 18.899 € 97.605,78 6,67%

C.C.I.A.A. PORDENONE UDINE 41.386 € 213.742,14 14,61%

CONFAPI FVG 847 € 4.374,42 0,30%

COMUNE DI CAMPOFORMIDO 500 € 2.582,30 0,18%

CONFINDUSTRIA UDINE 36.942 € 190.790,65, 13,04%

CONFARTIGIANATO 3.048 € 15.741,70 1,08%

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 2.438 € 12.591,29 0,86%

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO 18.108 € 93.520,58 6,39%

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 2.343 € 12.100,66 0,83%

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI 1.738 € 8.976,07 0,61%

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI 13.756 € 71.044,24 4,86%

COMUNE DI OSOPPO 18.753 € 96.851,74 6,62%

COMUNE DI MAJANO 2.177 € 11.243,33 0,77%

COMUNE DI TORVISCOSA 11.811 € 60.999,09 4,17%

COMUNE DI MOIMACCO 20 € 103,29 0,01%

COMUNE DI CARLINO 20 € 103,29 0,01% CISL