ResponsabiliFvg Exxx…Polzive!!! In Friuli il soccorso al CernoConte è già realtà. Il sindaco Forzista di Pasian di Prato Andrea Pozzo si accorda col PD per realizzare una speculazione edilizia da 3 milioni di euri alle porte di Udine. La Lega su tutte le furie. Tajani spaesato. Esclusivo.

Su “Il Piccolo” di oggi, il vice presidente Antonio Tajani assicurava il lettore di Forza Italia che non ci sarebbe stato nessun sostegno da parte degli azzurri al governo Conte. Non è così. In questi giorni, a pochi chilometri dal capoluogo regionale, si è consumato un inciucio di natura affaristico-speculativa che ha raso al suolo l’uomo di fiducia di Berlusconi e tutte le sue narrazioni politiche. In Friuli l’accordo PD-Forza Italia è già realtà. Nel merito la questione è di alto livello, una speculazione edilizia di circa 3 milioni di euri. Segui…

Andrea Pozzo, sindaco di nitida fede forzista, si è fatto proponente di una variante al piano regolatore del comune di Pasian di Prato che prevede la demolizione di nuclei storici friulani e tutelati, per trasformarli in un enorme scatolone da 3mila metri quadrati ove realizzare una 20ina di appartamenti, un affare da oltre 3milioni di euri. Il proponente, per conto della sinistra locale, è stato proprio il sindaco forzista. A nulla sono valse le proteste dei leghisti, in primis il consigliere regionale Lorenzo Tosolini che aveva chiesto la votazione per parti separate del malloppo della variante affinchè venisse allo scoperto il “sinistro” magheggio. Nulla da fare, Forza Italia si è schierata col Pd ed ha respinto la proposta di chiarimento della Lega. Il risultato è drammatico. Nel centro della frazione di Passons, in un’area che era classificata come nucleo storico tutelato dalla soprintendenza, sorgerà uno scatolone di cemento di oltre 20 appartamenti. La sinistra, in accordo con Forza Italia, progetta di radere al suolo le testimonianze del Friuli rurale e invadere di cemento l’oasi udinese. Anche in questo caso, il retroscena ribalta la scena: chi sarà il professionista incaricato di progettare l’insediamento edilizio di Passons? Le iniziali conducono a un comunista di sbilenca fede dalemiana, C.R. garantisce Forza Italia.