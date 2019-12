Riccardi-Franz Exxx…Polzive!!! I due assessori di centrodestra travolti dal centrosinistra: Fedriga costretto a ingoiare Polimeni, il DG della sanità pordenonese è uomo di fiducia di Renzi, Rossi e Zingaretti. A Udine notte di SanSilvestro da oltre 50mila euri. Operai in mutande.

In Friuli il Pd c’è e si vede, soprattutto in ambito sanitario. Fedriga domattina in giunta farà un salto sulla sedia quando leggerà il nome proposto da Riccardi per la direzione dell’azienda sanitaria del Friuli Occidentale. Si tratta di Joseph Polimeni, il manager nato a New York che in questi ultimi anni si è distinto per essere un fedelissimo del Pd: nominato da Renzi commissario governativo ad acta della regione Campania. Successivamente direttore sanitario dell’azienda ospedaliera senese, regione Toscana, governata dal marxista Enrico Rossi. Dalla Toscana i buoni uffici del Pd lo spediscono nel Lazio dove il presidente Zingaretti lo nomina commissario straordinario dell’azienda ospedaliera Umberto I°. Dal Lazio il ritorno in Toscana e poi in Basilicata. Tutto all’ombra del Pd. Domani l’assessore Riccardi proporrà a Fedriga e alla giunta i nuovi direttori delle aziende sanitarie, compreso l’uomo di Zanin all’Arcs. Ci sarà anche il nome di Polimeni il manager del Pd scelto da Riccardi per l’azienda di Pordenone che mantiene ottimi rapporti con gli esclusi dalla short list: l’udinese Paolo Bordon e Thomas Schael.

La madre di tutte le riforme Fvg parte con un grande regalo all’opposizione. Hanno poco da lamentarsi Shaurli, Honsell, Russo, Moretti & altri visto che la sfumatura dei nipotini di Occhetto si estende fino a Udine dove un assessore ai grandi eventi, ma a cortissimo di idee come Maurizio Franz, dopo aver cacciato Daniele Damele e la dirigente Simona Barbetti, è costretto a ripiegare su Pontoni (concorso Sauvignon a Udine e campioni nel sottoscala, costo oltre 200mila euri), direttore artistico di Friuli Doc ai tempi di Honsell, per organizzare la serata di capodanno in piazza 1° maggio. Costo dell’inutile spreco di danaro: oltre 50mila euri (determina N°4545 del 18/12). Operai della Safilo, della DM Elektron senza mutande.