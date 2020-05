RiccardiRiccardo Exxx…Polzive!!! Chi tocca MascherinaGame MUORE! Paranoica reazione del vice presidente del FVG in consiglio regionale. Minacce pericolose a Leopost: “Gli farò male”. Altre novità sul caso TTK. Video esclusivo.

Settimana sull’otto volante per l’assessore Riccardi. La vicenda della nave, ma soprattutto lo scandalo latrinoso delle mascherine (la Protezione civile di Palmanova ha acquistato, ad oggi, 2milioni e 340mila pezzi pari a un importo di circa 5 milioni di euri…), hanno fatto perdere la stabilità istituzionale al vice presidente.

Mercoledì 6 maggio Riccardi ha fatto rizzare i capelli a metà dei consiglieri riuniti a Udine. Prima di rispondere a un’interrogazione di Bolzonello, ha sfogato il caratteristico tratto khomeinista contro Leopost:

«…Stamattina dovrò andare da qualche avvocato per fare qualche querela…ho letto delle cose stanotte che mi hanno fatto particolarmente arrabbiare…quando si tirano di mezzo i figli (dove c’è scritto che Giovanni è figlio di Riccardo? vedi Leopost del 5 maggio)…, qualcuno si farà male». La complicità di un presidente del consiglio delegittimato, consente a Riccardi di impadronirsi dell’aula per esprimere le sue paturnie.

Ma cos’ha fatto imbestialire il vice presidente? Semplice. Una polverosa storia di mascherine e di una pseudo compagine (che proprio ieri ha tirato giù le serrande…) che si dedicava a una forma speciale di volontariato. Sul tema, oggi Leopost dedicherà un’altra esclusiva, con profili di reato spaventosi.

Intanto ecco il brano che ha scatenato l’ira di Riccardi contro Leopost. Data 5 maggio:

«L’ultima trovata della latrina italica (FVG) si chiama “ItalianiaCasa”, un network con funzione socio assistenziale che serve anche per reclutamento braccianti. Il ramo udinese fa capo a Riccardi (Giovanni) e Veronese. A chi serve la scatoletta? presto detto.

In situazioni di emergenza spuntano grandi occasioni. Il virus, anche per i friulani, è come un terno al lotto che, in questo caso, si chiama mascherine. Dal network “Italianiacasa” sboccia la costola udinese: “udineacasa” che si prefigge di: “aiutare le famiglie…”. Nobilissimo intento» (…).