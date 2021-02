RicoveryPlanFvg Exxx…Polzive!!! Il Friuli anticipa Draghi: Approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale la “SviluppoImpresa”, Bini: “Nuova visione economica europea”. Budai protagonista del programma anticrisi per il settore agricolo. Esclusivo.

Con 44 voti favorevoli su 44 votanti, è stata approvata stanotte dal Consiglio Regionale Fvg, la legge SviluppoImpresa, l’impianto a sostegno del tessuto produttivo Fvg. Raggiante l’assessore Bini per il risultato ottenuto dopo mesi e mesi di elaborazione con gli uffici regionali. Il punto fondamentale della legge, secondo l’assessore, è l’accesso al credito e la possibilità per l’impresa di utilizzare tutti gli strumenti indispensabili per garantire operatività al tessuto produttivo regionale. L’impegno finanziario è di 52 milioni di euri.

“Legge che segnerà il passo e un cambio di economia per il Friuli Venezia Giulia, con una nuova visione di impresa, in grado di affrontare il mercato in continua evoluzione e dove non mancano i riferimenti all’Europa”. Per Mauro Di Bert, capogruppo di Progetto Fvg/Ar e relatore per la Maggioranza: “Partire disgiunti per arrivare uniti”. I contributi legislativi per fronteggiare la crisi da Covid-19, sono arrivati da Alberto Budai e altri consiglieri della Lega che hanno ottenuto chiarezza sulla trasformazione di prodotti del settore lattiero-caseario che si intende anche quella di prodotti agricoli in prodotti non agricoli. Lo stesso Budai, a cui si sono aggiunti tutti i consiglieri di Maggioranza, ha fatto mettere mano alla Lr 5/2020 in merito alle previsioni per il settore agricolo e agroalimentare e al Programma straordinario di interventi per sostenete le esigenze di liquidità corrente del sistema produttivo agricolo, adottato dalla Regione. A questi, si aggiungono 40mila euro voluti da Sergio Bolzonello (Pd) per finanziare nel 2021 un Master plan per i consorzi per il recupero delle aree e degli edifici industriali dismessi o degradati, oltre a 250mila euro chiesti da Mauro Bordin con altri consiglieri della Lega per finanziare la riqualificazione e lo sviluppo dei centri storici, delle frazioni e dei borghi. Infine le parole dell’assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, che ha spiegato che non è stato un iter facile, che ha avuto bisogno di mesi per capire di cosa ci fosse bisogno veramente. E che ha voluto fosse non la sua legge, ma di tutte le forze politiche e delle rappresentanze sindacali e imprenditoriali della regione.