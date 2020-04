RisorgiamoCodroipo Exxx…Polzive!!! Gli innovatori al fianco delle piccole imprese, simbolo del Friuli migliore. Le misure del team Valoppi-Toso: Qui serve la Trifase. Appello al sindaco Marchetti. Esclusivo.

Su una misura da circa 50 milioni di euro per andare incontro alle categorie economiche più colpite del settore commercio-turismo, 33 sono a fondo perduto, è un provvedimento importante che la giunta regionale ha messo a disposizione degli enti locali per far ripartire l’economia del Friuli. In questo senso, il gruppo degli Innovatori di Codroipo lancia un appello collaborativo all’amministrazione comunale affinché coinvolga in tempi brevi tutti gli operatori economici per individuare soluzioni e accompagnare le attività produttive fuori dalla crisi. Secondo il team Valoppi-Toso oggi serve la trifase, non certo la sterile polemica sul colore della camicia del sindaco o su una data scivolata. Nel Medio Friuli serve uno choc.

Il senso di responsabilità degli Innovatori è racchiuso in queste proposte. Il codroipese non può restare sull’uscio dopo l‘urlo di Confcommercio di domenica sera (siamo incazzati neri), l’apppello a Fedriga del consigliere azzurro Franco Mattiussi e i flash mob dei titolari dei pubblici esercizi di Udine. La trifase è nello spirito della nuova formazione che gode della filiera regionale di Fedriga-Bini-Riccardi. Il Quadruvium è un segmento centrale dell’economia nordestina e baricentro europeo del Lockdown. Il Covid ha piegato l’artigianato, il commercio, l’agricoltura e il turismo, ma ora basta: non finiremo in mutande.

Conte domenica sera ha deluso il mondo, e l’impresa non può più attendere. Le agenzie di rating declassano l’Italia e perciò bisogna reagire, con urgenza. Le task force non servono, serve invece una trifase per uscire dalla crisi che ha colpito il tessuto economico locale e la drammatica situazione nelle famiglie.