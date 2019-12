RobertoRosso Exxx…Polzive!!! Arrestato l’ex commissario di Forza Italia FVG e teorico dei Visitors a Udine: Scambio elettorale con la mafia. Era assessore regionale in Piemonte governo Cirio. Giogia Meloni lo ha espulso.

Ieri all’alba Roberto Rosso, uno dei punti di riferimento in Piemonte di Fratelli d’Italia e per sei mesi assessore regionale della giunta di centrodestra guidata da Alberto Cirio, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l’accusa di scambio elettorale politico-mafioso, su ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip Giulio Corato. Ieri, in mattinata, si è dimesso dall’incarico. Giorgia Meloni lo ha espulso. «Chi scende a patti con mafia, camorra e ‘ndrangheta fa schifo». «Mi viene il voltastomaco».

Il Friuli ha avuto un trascorso tormentato con Roberto Rosso, in particolare Forza Italia. Correva l’anno 2003 e Roberto Antonione, coordinatore organizzativo nazionale degli azzurri, mollava l’incarico. Nel frattempo il Friuli VG su apprestava ad andare al voto e le riunioni nella sede di Forza Italia di via dei Torriani a Udine erano a tambur battente. Dirigeva le danze un certo Roberto Rosso, democristiano piemontese tutto d’un pezzo inviato da Berlusconi a mettere ordine (o disordine) in regione. Fra le iniziative di rilievo del malavitoso spedito in Friuli a guidare Forza Italia, viene registrata quella del Castello di Udine a sostegno della Guerra.

Rosso, nell’inverno del 2003, incontrò i vertici della Lega di Zoppolato e nel taccuino del blogger era annotato questo resoconto:

Al centro dei colloqui con la Lega Nord – presenti, fra gli altri, il segretario regionale del partito, Beppino Zoppolato, l’organizzazione della manifestazione di oggi in castello, nel corso della quale i vertici della Casa della Libertà ufficializzeranno la candidatura a governatore per il Friuli-Venezia Giulia della leghista, Alessandra Guerra, e il quadro politico regionale. «Non vogliamo mettere camicie di forza a nessuno – ha spiegato Rosso – nel senso che siamo disponibili a discutere di tutte le situazioni». Cecotti liquidò così l’iniziativa: “L’arrivo dei visitors”.