L’hanno trovata morta nel lago d’ Iseo. Rosanna Sapori, 60 anni, era una giornalista libera e coraggiosa, ma anche una militante leghista della prima ora, che non ha esitato a denunciare vicende come il crac Credieuronord, la banca della Lega; né a fare rivelazioni esplosive su situazioni complesse come quella di una ipotizzata vendita del simbolo della Lega a Silvio Berlusconi.