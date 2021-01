RotelliFranco Exxx..Polzive!!! Vaccino preferenziale al pensionato d’oro e già direttore dell’azienda sanitaria triestina. In quale struttura è in servizio? Esclusivo.

Anche per i vaccini ci sono le somministrazioni “preferenziali”. L’autestimonianza arriva da Trieste ed è firmata nientemeno che da Franco Rotelli, ex consigliere regionale, teorico della riforma sanitaria di Telesca-Serracchiani e già direttore dell’azienda sanitaria di Trieste. Tutti sanno che il primo step, dall’inizio delle operazioni, dovrebbe interessare solo i lavoratori della sanità, il settore pubblico, farmacisti, studenti, medici di medicina generale e l’universo mondo delle residenze per anziani. Non risulta che il pensionato Rotelli sia in servizio in qualche struttura sanitaria oppure ospite in residenza per anziani. Come mai il già direttore viene vaccinato? Rotelli descrive in rete la sua esperienza con l’ago e fornisce finanche analisi aritmetiche su previsioni vaccinali in Friuli. Tuttavia la polpa della testimonianza paraculesca del pensionato viene rivelata con i giudizi sul personale medico, scrive Rotelli: «Otto su nove professionisti gentilissimi, da aprire il cuore. La nona al contrario». La ‘nona’ avrà capito che Rotelli doveva attendere il suo turno.