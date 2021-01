RovinaCarnica Exxx…Polzive!!! Dopo la randellata alle comunali di Tolmezzo, la Lega dell’onorevole Bubisutti punta su Tondo alla presidenza della Comunità. Triangolo col Dem Marsilio per spiazzare Brollo. Mazzolini su tutte le furie. Esclusivo.

La Carnia, anzichè puntare sulle nuove generazioni, si abbandona a coloro che sono già avanti cogl’anni e comodamente seduti sulle dorate indennità delle rispettive cariche. Il trio Bubisutti, Marsilio e Tondo 〈40mila euri-mese〉, ha messo nel mirino la presidenza della neonata Comunità della Carnia attualmente ricoperta da Francesco Brollo, sindaco di Tolmezzo. Si rinnova entro fine mese. Segui…

Rimbalzi dall’Alto Friuli, segnalano un’intensa attività trasversale di Aurelia Bubisutti, custode delle istanze leghiste in Carnia per conto del neo coordinatore Fvg Marco Dreosto, alla disperata ricerca del riscatto dopo il doloroso baccalà ricevuto alle ultime comunali di Tolmezzo. L’azzardo è un capolavoro di teoria della poltrona i cui protagonisti sono molto avvezzi. Per riprendersi dalla figura di merda del maggio 2019 con il sindaco Francesco Brollo, la Lega di Tolmezzo ha individuato in Renzo Tondo, presidente di Autonomia Responsabile, il politico da “caricare” per far fuori il rappresentante del rilancio generazionale della Carnia, ovvero Francesco Brollo. Un’operazione bislacca che vede tra i protagonisti anche il Dem Enzo Marsilio in ottime relazioni con Tondo e non certo gradito al recordman di preferenze in Alto Friuli, il leghista Stefano Mazzolini. Uno sbrego formidabile in cui gli infantilismi della Lega Carnica prevalgono sul ricambio strategico, innovativo e generazionale dell’area. Le ragioni di questa miserabile pagina politica tolmezzina, vanno ricercate nella rielezione di Brollo a sindaco del capoluogo carnico. Essendo stato capace di radere al suolo i dinosauri locali appesantiti da visioni localistiche e parentali, va punito. Lo stesso Marsilio aveva appoggiato una lista contro Brollo e la deputata della Lega non aveva trovato di meglio che candidare l’impresentabile e perdente D’Orlando contro l’uscente sindaco. La bastonata ricevuta dalla Lega fa ancora male e, per vendicarsi della sconfitta, tenta il blitz con il presidente di Autonomia Responsabile Renzo Tondo. Miserie. Entro fine gennaio si andrà al voto e i sindaci farebbero bene a tener presente che i tre protagonisti dell’insidia al futuro della comunità carnica, tirano complessivamente oltre 40mila euri-mese.