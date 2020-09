SalvatoresComedians Exxx…Polzive!!! Film Commission Fvg ritorna sugli allori. De Sica a Trieste

Sono iniziate a fine agosto le riprese di «comedians» a Trieste. Cristian de Sica è uno degli attori principali. Nell’immagine appena arrivato nel capoluogo friulano.

«Comedians», il nuovo film del regista premio Oscar, Gabriele Salvatores, prodotto da Indiana Production e Rai Cinema in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission.

“Comedians” di Trevor Griffiths è un testo teatrale scritto alla fine degli anni ’70 ed è stato giudicato dalla critica come una delle più riuscite pièce teatrali del teatro inglese contemporaneo. La pièce è stata rappresentata in tutto il mondo, la prima americana venne allestita a Broadway per la regia di Mike Nichols

Nel cast: Ale e Franz, Natalino Balasso, Demetra Bellina, Marco Bonadei, Elena Callegari, Aram Kian, Walter Leonardi, Riccardo Maranzana, Giulio Pranno, Vincenzo Zampa e con la partecipazione straordinaria di Christian De Sica. Casting curato da Francesco Vedovati.