SanDanieleZanzarata Exxx…Polzive!!! Bufera radiofonica sul consigliere comunale Candusso: “Sono un perseguitato dal regime, Spitaleri si permette di dire falsità su di me…”. Parenzo: “Lei dice stronzate e i giornali riprendono le stronzate che dice”. Audio Esclusivo.

Parenzo rivolto a Giovanni Candusso, consigliere comunale a San Daniele del Friuli:

“Può un signore che fa il consigliere comunale fare l’elogio di Mussolini?”

Friuli alla ribalta su “La Zanzara”, la seguitissima trasmissione radiofonica condotta da Cruciani-Parenzo. Ieri è stato ospite il controverso consigliere comunale di San Daniele del Friuli ed ex Lega, Giovanni Candusso (20 preferenze). I redattori della trasmissioni si sono incuriositi del personaggio per via delle sue accuse rivolte al povero George Floyd, il buttafuori soffocato da un poliziotto a Minneapolis nel Minnesota. Un caso mondiale che ha avuto ripercussioni anche nelle piazze italiane.

Il consigliere comunale Candusso (gruppo misto), sulla sua pagina facebook aveva scritto frasi contro i negri e contro le manifestazioni di protesta che ne sono seguite. Il consigliere comunale friulano ha colto l’occasione per ricordare ed elogiare l’ordine e la disciplina imposte durante il ventennio governato dal Codardo (Sua eccellenza).

Durante l’intervista c’è spazio per tutti, per le sardine, per il presunto “regime” del Pd e soprattutto per un attacco all’avvocato Spitaleri, il consigliere comunale Dem che lo punzecchia in aula. Oltre che sulla stampa: sono un perseguitato, dirà Candusso.

Qui l’audio con il brano più significativo degli 8 minuti circa di intervista.