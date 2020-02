SanitàFVG Exxx…Polzive!!! Chi comanda in sanità? Bressan&Spessot tengono per i coglioni Riccardi, Poggiana e Braganti. I nuovi incarichi di funzione per le aziende decisi dalla UIL. Due pesi, due misure: l’Area Alto Friuli ignorata. Tutti i nomi. Esclusivo.

Figli di un dio minore. La commissione “Spessot”, tanto rapida a sistemare gli incarichi di funzione per le aziende sanitarie Giuliano-Isontina di Poggiana e quella gigantesca del Friuli Centrale di Braganti, è invece altrettanto lenta per assegnare gli stessi incarichi per l’area Alto Friuli. Ignorata. Chi decide? I nomi dei valutatori della speciale commissione che hanno deciso il destino di 240 aspiranti sono: Tiziana Spessot, Marco Bertoli, Luciano Pletti, Daniele Trentin, Alessandro Faldon, Alessandro Balani, Alessandro Cosenzi, Stefano Meduri e altri. In pratica, il sindacalista Bressan (querelante Blogger) ha inquadrato e disposto le graduatorie di 108 (poi diventate 106) ex posizioni organizzative prima che prendessero il via giuridicamente 2 nuove aziende: Friuli Centrale, che assorbe Latisana e Palmanova e Giuliano Isontina, Gorizia e Trieste. Il sindacalista, all’insaputa degli udinesi e dell’Alto Friuli, ha disposto e assegnato gli incarichi. Tant’è vero che nel comunicato scrive:

“Per l’attuale ASUFC, area udinese-Alto Friuli è stato richiesto l’inizio dei lavori in tempio brevi…”.

Esattamente il 23 gennaio scorso, sulla pagina dello scandalo, veniva dato conto dei magheggi del segretario regionale della UIL Bressan rispetto agli incarichi di funzione. Premessa: 106 incarichi in attesa di perfezionamento dal 2017. Per quali motivi si è arrivati al fotofinish (24 dicembre ultimi esami) con l’autocelebrazione del sindacato sulle procedure concorsuali dei 240 aspiranti? Abusi, magheggi e paraculismi. Sanità infetta, regione malata.

Ieri, finalmente, il comunicato della UIL fa chiarezza sulla questione e ammette che la commissione Spessot (Segretaria provinciale UIL di UD con sede a Monfalcone), è stata determinante per assegnare 46 posizioni all’Azienda sanitaria Giuliano Isontina di Poggiana e 60 a quella del Friuli Centrale di Braganti. Ecco i nomi assegnati all’azienda Friuli Centrale:

ESITI INCARICHI DI FUNZIONE AREA BASSA – FRIULANA 3. Direzione Medica Ospedaliera Palmanova

1. Fregonese Francesca, 06/01/1961

6. Direzione Dipartimento Chirurgico Palla con Funzioni di Coordinamento Day Hospital 1. Bidoggia Carla, 22/03/1961 2. Valentinis Anna Maria, 11/09/1962 3. Dan Giovanna, 14/10/1961 4. Donda Gloria, 13/07/1966 5. Nascig Federico, 03/09/1966 6. Cassan Emanuela, 10/05/1972 7. Artico Paolo, 01/05/1973

8. Direzione Dipartimento Medico Palla con Funzioni di Coordinamento Degenze Mediche 1. Ganzini Claudia, 17/04/1968 ù

10. Direzione Dipartimento Diagnostico Palla con Funzioni di Coordinamento Radiologia Palmanova 1. Taverna Emanuele, 10/06/1978

13. Direzione Dipartimento Materno Infantile PALLA con funzioni di coordinamento Pediatria 1. Iogna Prat Claudia, 14/03/1959 2. Godeas Gloria, 22/07/1984

15. Direzione Dipartimento Emergenza PALLA con funzioni di coordinamento Cardiologia 1. Tellini Tiziana, 20/01/1963 2. Cecchin Elena, 30/06/1969 3. Borlini Alessandro, 30/01/1984

17. Direzione Dipartimento Salute Mentale PALLA con funzioni di coordinamento CSM Palmanova 1. Laurenti Antonella, 29/11/1964

20. Distretto est con funzioni di coordinamento PUA 1. Margheritta Barbara, 15/06/1971 2. Rodaro Marisa, 26/11/1966

26. Coordinamento di Direzione Ospedaliera LATISANA e squadra collegamento interno 1. Valentinis Anna Maria, 11/09/1962

30. Coordinamento Dipartimento Chirurgico PALLA – Sala Operatoria Latisana 1. Artico Paolo, 01/05/1973 2. Moro Manuela, 21/06/1977

33. Coordinamento Dipartimento Chirurgico PALLA – Degenze Palmanova 1. Vazzoler Romina, 17/07/1972

34. Coordinamento Dipartimento Chirurgico PALLA – Degenze Latisana 1. Cassan Emanuela, 10/05/1972

41. Coordinamento Dipartimento Chirurgico PALLA – Dialisi 1. Nascig Federico , 03/09/1966

46. Coordinamento Dipartimento Medico PALLA – Degenze Palmanova 1. Pestrin Roberta, 30/08/1980 2. Panizzolo Ilaria, 13/01/1973

47. Coordinamento Dipartimento Medico PALLA – Oncologia 1. Rivignassi Michela, 15/05/1972

48. Coordinamento Dipartimento Medico PALLA – Degenze Latisana 1. Praturlon Gabriella, 15/09/1962 2. Viscomi Giovanni Paolo , 20/10/1969

49. Coordinamento Dipartimento Medico PALLA – Poliambulatorio medico Palmanova 1. Guerra Antonietta, 17/06/1971 2. Pestrin Roberta, 30/08/1980 3. Pizzin Cristina, 12/10/1978

52. Coordinamento Dipartimento Medico PALLA – Riabilitazione Ospedaliera 1. Gregoris Milena, 06/02/1964 2. Gazzetta Luca, 29/03/1978 3. Bottaccin Tania, 24/06/1974

54. Coordinamento Dipartimento Emergenza PA LA – PS Latisana e ADE 1. Cecchin Elena, 30/06/1969

55. Coordinamento Dipartimento Emergenza PA LA – PS Palmanova e ADE 1. Guerra Antonietta, 17/06/1971 2. Borlini Alessandro, 30/01/1984

59. Coordinamento Dipartimento Emergenza PALLA – Anestesia e Rianimazione 1. Gerin Serena, 03/05/1972 2. Persichetti Eliana, 02/04/1986

60. Coordinamento Dipartimento Materno Infantile PALLA – Ostetricia e Ginecologia 1. Godeas Gloria, 22/07/1984

64. Coordinamento Dipartimento Diagnostico PALLA – Radiologia Latisana 1. Fontanel Flavia, 23/07/1972

66. Coordinamento Dipartimento Diagnostico PALLA – Infermieri dei servizi diagnostici 1. Brotto Daniela, 03/07/1967 2. Rutter Claudia, 25/08/1964

67. Coordinamento Dipartimento Diagnostico PALLA – Tecnici CURPE 1. Gon Pierina, 20/09/1961 2. Carlet Romina, 12/07/1970

69. Coordinamento Dipartimento Assistenza Primaria Distretto Est e Ovest – Riabilitazione territoriale 1. Colpi Monica, 05/10/1969 2. Rinaldi Tiziana, 27/09/1975 3. Del Mestre Lara, 01/10/1968 4. Cumin Barbara Aldina, 10/01/1969 5. Daminato Rosanna, 27/06/1984

79. Coordinamento Distretto est – RSA e Hospice Palmanova 1. Michelin Paola, 20/08/1965

80. Coordinamento Distretto est – Poliambulatorio Cervignano 1. Dan Giovanna, 14/10/1961 2. Morsolin Donatella, 04/08/1964 3. Appio Michela, 10/09/1963 4. Persichetti Eliana, 02/04/1986

85. Coordinamento Distretto ovest – SID 1. Bertossi Tiziana , 28/01/1970 2. Colavitto Mariolina, 29/07/1959

87. Coordinamento Dipartimento Assistenza Primaria- CURE Palliative 1. Prataviera Tania, 09/12/1970 2. Guglielmotti Mario, 10/07/1962 3. Fusco Gilberto, 23/04/1962

88. Coordinamento Dipartimento Assistenza Primaria – Dipendenze PALLA 1. Mustacchi Annamaria, 08/06/1971 2. Colavitto Mariolina, 29/07/1959

95. Incarico di funzione organizzativa dei processi URP 1. Virgolin Paola, 29/12/1963 2. Schipizza Enrica, 14/08/1972 97. Incarico funzione organizzativa dei processi di Rischio Clinico PALLA 1. Treleani Manuela, 20/12/1963

99. Incarico funzione organizzativa dei processi di definizione del fabbisogno assistenziale PALLA 1. Bragagnini Fermina, 24/10/1965

100. Incarico funzione organizzativa dei processi di monitoraggio delle criticità assistenziali PALLA 1. Carlin Rosella, 29/07/1967

103. Incarico funzione organizzativa Personale della Riabilitazione PALLA 1. Colpi Monica, 05/10/1969 2. Del Mestre Lara, 01/10/1968 3. Cumin Barbara Aldina, 10/01/1969 4. Rinaldi Tiziana, 27/09/1975 5. Gazzetta Luca, 29/03/1978 6. Daminato Rosanna, 27/06/1984.