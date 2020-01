SanitàFvg Exxx…Polzive!!! Dopo C. Zavagno e Mariotto al CRO; Paola Toscani e Sincovich al Burlo, spunta il nome della divinità del blogger: Zavattaro, per lui una corsia preferenziale nell’isontino di Poggiana. Fanali sul Sahariano Caporale. Esclusivo.

Si va profilando definitivamente l’assetto della sanità Fvg timbrata dall’assessore Riccardi di Forza Italia. L’idolo del blogger è Zavattaro, per nostra fortuna ci sta pensando Poggiana, già querelante blogger, a farlo restare nei paraggi.

Archiviata la surriscaldata pratica Bordon e congelata quella di Joseph Polimeni, l’ex direttore dell’Asl di Matera in stretto rapporto col ministro Dem Speranza che ha fatto imbufalire i forzisti lucani (30/9/2019), si apre ora quella dei direttori amministrativi e sanitari, i fedelissimi del direttore generale.

Francesca Tosolini, specializzata in farmacia, è alla guida del Cro di Aviano e ha nominato al suo fianco Cristina Zavagno direttore amministrativo e Aldo Mariotto direttore sanitario. Joseph Polimeni, il dem voluto dalla giunta Fedriga, deve ancora decidere, anche se i rimbalzi lucani riferiscono di uno stretto rapporto fra lui e Raffaele Giordano da Rionero che potrebbe essere chiamato in Friuli. Quest’ultimo è stato promosso nell’Asl di Matera dallo stesso Polimeni il 30 settembre scorso. Una promozione che ha mandato in bestia l’assessore alla sanità della Basilicata Rocco Leone di Forza Italia, generando un vero e proprio caos. Le altre nomine sono quelle del Burlo di Trieste. Il Direttore generale Stefano Dorbolò ha provveduto a nominare Paola Toscani direttore sanitario e Serena Sincovich alla direzione amministrativa. La squadra è completata dal direttore scientifico Fabio Barone di nomina ministeriale. Resta in attesa di sviluppi l’Azienda sanitaria del Friuli Centrale anche se alcuni nomi già circolano come quello del sahariano Denis Caporale già direttore in diverse Asp e assessore nel comune di Remanzacco.