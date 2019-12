SanitàFVG Exxx…Polzive!!! Ecco i nomi dei direttori generali della nuova sanità del Friuli Venezia Giulia. Esclusivo

Massimo Braganti è il nuovo direttore dell’azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale di Udine, che comprende Alto Friuli, Palmanova e Latisana, la più vasta. Come anticipato dal blogger, Bordon ha rinunciato.

Sarà nelle loro mani il percorso della nuova sanità friulana concepita dall’assessore Riccardi. Tutto come da previsioni. Conferme per Poggiana nell’azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e la sistemazione di Tonutti, amico del RUP di Mtf Zanin, all’Arcs di Udine. Surrogato Zavattaro. Gli altri nomi sono: J. Polimeni in Azienda sanitaria Friuli Occidentale, Tosolini al Cro di Aviano e Dorbolo’ al Burlo di Trieste..