SanitàFvg Exxx…Polzive!!! Riccardi costretto a subire il diktat di Zanin sulla sistemazione dell’amico Tonutti alla direzione di un’azienda. Scintille con Barbina. Fedriga irritato, voleva Bordon. Esclusivo.

Piero Mauro Zanin, il direttore generale con funzioni di Rup alla Mtf di Lignano nonché presidente dell’assemblea regionale, vuole piazzare il suo amico Giuseppe Tonutti, commissario straordinario in AsuiUd, in una delle nuove aziende partorite dalla riforma Riccardi. Il vice presidente della regione venerdì 27 dovrà portare in giunta i nomi dei direttori generali. L’incastro germoglia dal fatto che Zanin è stato costretto a cacciare Baiutti, su ordine di Riccardi, per fare spazio alla sua cocca, Fanny Codarin. Un favore costato caro vista l’esperienza del sindaco di Tricesimo a capo di gabinetto della presidenza del consiglio. Naturale che Zanin ora voglia andare all’incasso della cambiale e, Riccardi, piegarsi ai diktat del presidente del consiglio. Una schermaglia fra moderati che rafforza ancora di più il governatore Fedriga che non ha digerito l’avvicinamento di Zanin a Saro, malgrado il cinematografo “telecomandato” e andato in scena ieri su Tele4 (baci e abbracci Zanin-Fedriga e smentite farlocche sul famoso “like” al post del blogger). Le tensioni restano e Tele4 NON val bene una messa. Infatti, le spigolature si presentano in tutte le loro gravità, soprattutto ora a ridosso delle famose nomine sui DG delle aziende: quella di coordinamento, Arcs; l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale; Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina; Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale che comprenderà Udine, Alto Friuli, Palmanova e Latisana. I tavoli sobbalzano e la short list dei 21 aspiranti è stata oggetto di forti polemiche. Scintille con Barbina, sbreghi con Fedriga che insisteva per avere Bordon e ora il caso dell’amico di Zanin, Tonutti, che l’assessore Riccardi è costretto a sistemare. Fedriga, con la mossa della telefonata di ieri ricevuta da Zanin, ha in pugno anche il presidente, lascia fare, osserva e pare che abbia preso gusto a fare il governatore nocchiero, combinando silenziosamente trappoloni per gli avidi volponi a salvezze per le anime che meritano il Purgatorio. Resta sul piatto il contorcimento su Molinaro che nessuno, a parte Zanin, vuole a Trieste.

Nulla sarà come prima e la messa in scena di ieri non basta.