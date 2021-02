SanitàFvg Exxx…Polzive!!! Spunta lo scandalo delle gare Consip con tariffe da fame sui servizi di pulizia. L’ospedale di Udine con le croste sui muri. Le altre regioni bandiscono autonomamente. Esclusivo.

In altre regioni italiane, i manager delle aziende sanitarie non antepongono l’interesse economico al servizio per i degenti. Nel Friuli VG diretto dal manager di Arcs Giuseppe Tonutti, i pazienti invece passano in secondo piano e tutto può accadere. I fatti sono drammatici giacchè per speculare sul prezzo delle forniture dei servizi di pulizia, il direttore generale dell’azienda regionale di coordinamento per la salute, Giuseppe Tonutti, si affida alla piattaforma Consip, la struttura centrale che fornisce servizi a poco prezzo e, per gli affidatari, personale ridotto all’osso.

I risultati sono: croste di sporcizia negli ospedali friulani e pazienti schifati. Nell’ospedale di Udine, la gara per i servizi di pulizia sono stati istruiti nel lontano 2015 e aggiudicati dalla Consip nel 2020. Cinque anni dopo, un’eternità. Per le strutture friulane le tariffe delle aziende specializzate erano fissato a 2,33 euri a mq. mentre Consip, per la gioia dello speculatore Tonutti, stabilisce il costo a 1,41. Impossibile garantire la qualità. Per questo motivo, alcune regioni come il Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Sicilia, Piemonte, Lazio e Marche, dopo la fallimentare esperienza Consip hanno bandito nuove gare interne con una particolare attenzione ispettiva per le aziende vincitrici. Che aspettano in via Pozzuolo a Udine, sede Arcs, di bandire le nuove gare per le pulizie degli ospedali friulani? Sanità infetta, Regione malata.