SanitàFvg Exxx…Polzive!!! Tonutti, Cannavacciuolo e Regattin riabilitano Piero Pascolo, era stato condannato per turbativa d’asta. Esclusivo.

Piero Pascolo, le redenzioni ai tempi della peste. Nel luglio 2018, l’allora direttore della struttura “Tecnologia dell’informazione e della comunicazione” dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, era stato condannato dal Tribunale in seguito a un’inchiesta condotta dai carabinieri del Nas, sotto il coordinamento dell’allora procuratore aggiunto Raffaele Tito: un anno e 4 mesi di reclusione beneficiati dalla sospensione condizionale della pena. Il reato contestato era concorso in turbativa d’asta sulla realizzazione del nuovo “data center” dell’azienda ospedaliera di Udine. Scambio di favori, manutenzioni e lavori appaltati.

La condanna al dott. Piero Pascolo porta la data del luglio 2018. Poco più di un anno dopo, il 16 settembre del 2019, il commissario straordinario dell’allora azienda sanitaria di Udine, Tonutti (pedina di Forza Italia-Riccardi che poi passerà all’ARCS), con la partecipazione del direttore amministrativo Cannavacciuolo e del direttore sanitario Laura Regattin, conferivano l’incarico quinquennale di direttore di SOC denominata “Tecnologia dell’informazione e della comunicazione”, allo stesso Pietro Pascolo già “pizzicato” dal Tribunale di Udine. Le svariate ragioni dell’incarico si ricavano dal decreto dell’allora commissario Tonutti cui il gruppo di lavoro che valutava le candidature, ha giudicato “idoneo” il dottor Pascolo.

Il 26 febbraio scorso, il “riabilitato” Pascolo ha firmato la determina di acquisto in affidamento diretto e per un importo di circa 40mila euri, di ordini di fornitura di access point, licenze SQL e fornitura di batterie alle ditte Telecom, Softwareone e sistema srl. Un pò come mettere la volpe a guardia del pollaio.