ScapinDamiano Exxx…Polzive!! Fontanini sottano dei veneti. Il caso del dirigente del comune di Portogruaro assunto a Udine dallo stordito leghista. Esclusivo.

Damiano Scapin è stato assunto come dirigente a tempo indeterminato dal comune di Portogruaro nel mese di luglio del 2017. Area lavori pubblici. Fontanini, disprezzando i friulani, lo ha prelevato dal patriziato veneto e lo ha assunto a Udine per 2 anni, dal 1 gennaio 2020 al 31-12-2022. Contratto di fiducia. Coglionati i friulani. E intanto riesplode il caso concessioni.

Il cocco veneto di Fontanini ha in mano i lavori pubblici di Udine e il grande business da circa 5 milioni di euri del progetto Experimental city. Tutto nelle mani del veneto Scapin. Chi è l’architetto Damiano Scapin nato nel rodigino? Le cronache di Leopost ne riportano i magheggi compiuti l’estate scorsa per favorire l’apertura della prosciutteria Dall’Ava. Su suggerimento del sindaco para-veneto, Damiano Scapin ha firmato il documento che consentiva alla Società della prosciuttera Dall’Ava di subentrare nella concessione in uso intestata a un’altra azienda, la Diemme. Senza gara. Friuliani coglionati. Dime Can ma No Furlan. In questo caso, magari involontariamente, Fontanini e Scapin, hanno invece confermato le tesi della pagina di Leopost, ovvero che la prosciutteria Dall’Ava NON poteva subentrare al conduttore precedente senza gara ad evidenza pubblica.

La conferma giunge da questa serie di avvisi. Come mai le tre unità immobiliari vengono messe a gara? Qual’è la differenza fra le 3 unità immobiliari e la prosciutteria Dall’Ava? Misteri che solo il veneto Scapin, foresto come Fontanini, può svelare. Ecco i triplici avvisi.

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO DI N. 3 UNITA’ IMMOBILIARI A DESTINAZIONE COMMERCIALE DI PROPRIETA’ COMUNALE

Si rende noto che l’Amministrazione Comunale di Udine intende assegnare in concessione d’uso le seguenti unità immobiliari a carattere commerciale:

1) Palazzo D’Aronco – via Cavour n. 1/B (Negozio “Cattelan Abbigliamento”).

2) piazza XX Settembre n. 2/B (Bar Savio)

3) Negozio «Ai Combattenti».

Firma, IL DIRIGENTE DI SERVIZIO arch. Damiano Scapin.