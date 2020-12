ScorribandeAlpine Exxx…Polzive!!! Opere di urbanizzazione a Udine, il dirigente Scapin affida al sindaco leghista di Forni di Sopra l’incarico per la sicurezza: ribasso di circa il 52%. Esclusivo.

Secondo alcuni esperti, un ribasso simile non si era mai visto nelle assegnazioni di incarichi nella Pubblica Amministrazione. Trattasi dell’affidamento dell’incarico per il coordinamento della sicurezza relativamente alla realizzazione opere di urbanizzazione nell’area ex Caserma Osoppo di Udine. Il dirigente Scapin, dipendente del comune di Portogruaro 〈Ve〉 e fortemente voluto da Fontanini a Udine, per assegnare l’incarico aveva invitato tre operatori economici: il sindaco di Forni di Sopra, architetto Marco Lenna; l’ing. Massimo Cisilino di Pasian di Prato (Ud) e l’ing. Francesco De Cilia di Treppo Ligosullo. L’importo stimato per i servizi era di € 31.006,59.

L’ing. Massimo Cisilino aveva proposto il ribasso del 22,6 %, l’ing. Francesco De Cilia un ribasso del 2,56 %, il sindaco leghista di Forni di Sopra, architetto Marco Lenna, ha invece proposto un ribasso spaventoso del 51,777% sull’importo stimato di € 31.000,59, da cui il prezzo netto di € 14.952,31, a sommare Inarcassa 4% ed IVA al 22%, per totali lordi € 18.971,48. Stellare. Ma il punto è: come farà il sindaco di un comune distante 80 Km da Udine a coordinare la sicurezza della realizzazione delle opere di urbanizzazione dell’area ex Caserma Osoppo? Mistero. In questo contesto, dopo quello dell’assegnazione alla «Prosciuttere srl» di Dall’Ava il Piccolo Bar, si capisce il motivo per cui Fontanini è andato fino a Portogruaro a “pescare” un dirigente. Udine infetta, regione malata.