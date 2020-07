SequestroLignano (Ud) Exxx…Polzive!!! La vicenda dei 6 container di rifiuti stoccati senza autorizzazione finisce in consiglio comunale. Trabalza, Barberis, Pasquin, Teghil, Iermano e Codromaz, interrogano il sindaco. Sbrego in Forza Italia. Esclusivo

Grazie alla pubblicazione del caso in questione su Leopost, la vicenda viene discussa nelle sedi istituzionali e acceso un fanale.

Il consigliere regionale Sergo aveva interrogato l’assessore competente sulla vicenda dei 6 container di rifiuti sequestrati un mese fa dal Corpo Forestale Regionale Fvg. Mercoledì il caso approderà in consiglio comunale a Lignano.

Ben due interrogazioni sono state calendarizzate per l’adunanza del 22 luglio prossimo. Il caso è spigoloso giacché il carico di rifiuti stoccati senza autorizzazione e non specificati, dovrebbe appartenere alla famigerata Mtf, la srl partecipata del comune di Lignano, presieduta, diretta e pilotata dal presidente del consiglio della regione Fvg Piero Mauro Zanin.

Un sequestro a tinte forti cui le interrogazioni chiedono chiarezza. L’interpellanza del gruppo “Io vivo Qui” di Trabalza, Barberis e Pasquin chiede quali responsabilità coinvolgano il comune di Lignano e per quale motivo la Polizia Locale non abbia riferito alla stampa come da risposta dell’assessore Scoccimarro all’interrogazione del pentastellato Sergo.

La seconda richiesta è formulata dal gruppo di Forza Italia composto da Carlo Teghil e Giovanni Iermano e dal capogruppo della Lega Alessio Codromaz, i quali puntano sull’autorizzazione alla movimentazione dei rifiuti nell’area interessata, ovvero il parcheggio di via della Vigna. Dov’è l’autorizzazione?