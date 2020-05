SereniOrizzonti Exxx…Polzive!!! Il presidente della Liguria Toti affida la gestione strategica delle RSA liguri alla società dell’udinese Massimo Blasoni. Report Esclusivo.

La Alisa, l’agenzia per la salute della Liguria, ha affidato la gestione del centro Rsa-Covid di Genova alla Sereni Orizzonti. La trasmissione Report ne ha parlato ieri sera. Nel breve video si può ascoltare la sintesi dell’operazione.

La faccenda è singolare in quanto, come si chiedono il conduttore e l’inviata, vi sono due punti oscuri che andrebbero chiariti. Nella struttura di Borghetto Santo Spirito, provincia di Savona, 16 operatori su 18 avevano chiesto malattia proprio nel mezzo dell’emergenza virus. Nella stessa struttura si sono registrati 17 decessi, di cui ben 14 un una sola settimana, ma non è certo che siano da imputare al corona virus.

Nelle RSA liguri dal 29 febbraio al 5 aprile ci sono stati 801 decessi, il commissario dell’azienda sanitaria ligure, ha assunto pieni poteri sulla gestione del covid. Sulla base di che cosa è stata scelta la Sereni Orizzonti? il commissario risponde che la scelta è stata fatta sulla base delle strutture disponibili sul territorio.

In quanto all’inchiesta per truffa, la Sereni Orizzonti ha fatto pervenire alla redazione di Report una nota: siamo tranquilli e abbiamo fiducia nell’operato dei magistrati e siamo certi che vicenda si concluderà positivamente.