SergioBedessi Exxx…Polzive!!! Il più elegante comandante della polizia locale della miglior Udine del millennio, sanzionato dal comune di Pistoia. Aveva denunciato un magheggio su un appalto. Esclusivo. Après nous le déluge.

Bedessi scopre un magheggio da Champions a Pistoia e viene sospeso per 6 giorni. Farà ricorso. Chissà, se fosse ancora lui comandante a Udine, invece del faticoso Del Longo, quante assurdità e illeciti scoprirebbe sugli appalti e affidamenti diretti e continui che Fontanini concede…

Après nous le déluge. Sergio Bedessi, il comandante della polizia locale più elegante e dinamico che la storia di Udine conosca (dal 2014 al 2016), è stato sospeso dal servizio nel comune di Pistoia per 6 giorni. Aveva scoperto un magheggio su un appalto per l’esternalizzazione dei verbali per un numero frettoloso di 55.000 verbali contro una media di 110mila verbali/anno. Un’anomalia che Bedessi aveva portato a conoscenza dei vertici comunali anche perché la stessa ditta aveva ottenuto l’appalto nei due anni precedenti. Après nous le déluge. “Era un’anomalia che ho denunciato perché volevo fare gli interessi della pubblica amministrazione e non di altri” Questa sua presa di posizione, ha portato il comandante Bedessi a scontrarsi con il segretario comunale che voleva un incontro chiarificatore con la ditta. “Ho senpre rifiutato, e ho invece riferito in commissione consiliare”. Per questo motivo, sono stato sanzionato. Forza Bedessi. Il comandante più elegante della miglior Udine del nuovo millennio. Après nous le déluge. A Pistoia il contratto scade il 31/12/2020.