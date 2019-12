SergioBerlato Exxx…Polzive!!! Il sovranista cacciatore e futuro europarlamentare grazie ai voti di Salmé, querela gli animalisti. Vignetta strepitosa sulle croste nella passera delle vegane. Sbrego sovranista in Friuli. Esclusivo.

In Friuli VG si sbregano anche i sovranisti. Da una parte Stefano Salmé, criticissimo con la giunta del sindaco di Udine Fontanini, dall’altra, gli “ufficiali” del partito della Meloni che sono organici alla maggioranza con un assessore, anche se inutile. ManiKomioCentrodestra.

Il prossimo europarlamentare del Nord Est di Fratelli d’Italia replica con l’ironia sagace dei vicentini al delirio khomeinista degli animalisti e dei vegani. Ecco la vignetta e la replica, con querela, alle accuse e minacce che gli sono state rivolte in questi giorni. In calce il testo.

Sergio Berlato, sarà a Udine verso la metà di gennaio. Colui che gli ha organizzato la campagna elettorale in Friuli è il presidente della circoscrizione Udine Est, Stefano Salmé, oggi in totale rotta di collisione con Fontanini, sindaco eletto per sbaglio nel capoluogo friulano. In questi giorni di serenità, Sergio Berlato, che rientrerà nel parlamento europeo quando l’Inghilterra uscirà dall’Unione europea, è stato oggetto di violente offese e critiche da parte dei Fedayyìn animalisti e vegani che hanno minacciato di morte lui e la sua famiglia. La causa: essere cacciatore, pazzesco.

Sergio Berlato ha esposto querela e illustrato con ironia le paranoie dei Fedayyìn animalisti: La presenza di croste e tele di ragno nella passera delle fanatiche che invece di trombare e rilassarsi, sfogano le proprie frustazioni sui nobili cacciatori. Ecco il testo della querela:

“Ho eliminato il post delle ragnatele solo per evitare squallide ed or strumentalizzazioni a danno del Partito, non prima di averne salvato una copia integrale con tutte le inqualificabili offese e le inaccettabili minacce, anche di morte, a cui sono stato sottoposto assieme ai componenti della mia famiglia da parte degli animalisti.

Sarà mia cura farne pervenire tempestivamente copia alle autorità competenti, unitamente alla mia denuncia querela per diffamazione aggravata e minacce per la quale ho già fornito mandato ai miei legali.

Alle autorità competenti smetterà la decisione per le conseguenti determinazioni”.

Sergio Berlato

Vicenza, li 27 dicembre 2019