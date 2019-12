SergioBerlato Exxx…Polzive!!! SbregoTricolore sulla vignetta: furiosi commenti degli jihadisti friulani contro il cacciatore e futuro europarlamentare di Fratelli d’Italia. Querele a go go. Nel ventilatore finisce anche Rizzetto, la sagace Meloni, tirata per la giacchetta, in silenzio. Esclusivo.

Minacce sul muro di casa sua: “Morte a Berlato”. Nessuna solidarietà da parte dei vertici friulani del partito. Foto in calce.

Sull’altare della dea Diana si sfracella Fratelli d’Italia in FVG. Livore contro il cacciatore e futuro europalamentare Berlato da parte del segretario regionale onorevole Rizzetto e del neo iscritto Belviso + altri. Tutto ha origine dal fatto che l’esponente di Fratelli d’Italia è un cacciatore. Alcuni fedayyìn sovranisti non gradiscono.

In calce una parte degli screenshot che hanno indispettito Sergio Berlato. Tutto è nato da una vignetta spiritosa che lo stesso Berlato ha pubblicato sulla sua pagina fbook (vedi leopost del 27 dicembre scorso) in replica agli strali che la jihad animalista lo avevano colpito. La vignetta, divertente, era dedicata a tutte le “signorine animaliste e vegane che in questi giorni mi hanno fatto dono dei loro insulti e delle loro minacce solo per il fatto che sono un appassionato cacciatore”. E giù con le croste in mezzo alle gambe illustrate nella vignetta. Insomma, secondo i fedayyìn furlani la carne andrebbe bandita, sennò son cazzi. Al pari della jihad islamica.

Gli screenshot raccolti (solo una parte, gli altri sono a disposizione dell’autoritù giudiziaria) sono esemplari e contengono un tratto offensivo e minaccioso contro l’esponente politico. Per questo motivo, il capogruppo in regione Vento di Fratelli d’Italia, ha dato mandato ai suoi legali di istruire la querela per diffamazione aggravata e minacce. Fra i commenti, si può leggere anche quello del coordinatore regionale FVG il deputato Walter Rizzetto che difende le posizioni degli integralisti locali. Diverso invece l’atteggiamento della segretaria Giogia Meloni che, tirata per la giacchetta, si rifiuta di commentare, avendo un ottimo e storico rapporto col futuro europarlamentare.

Lo sbrego però irrompe in Friuli VG dove Berlato ha condotto una notevole campagna elettorale per le scorse europee. Due gli amministratori locali di buon livello che lo hanno sostenuto: Riccardo Prisciano, consigliere comunale a Tarcento (più votato) e Stefano Salmé, presidente di circoscrizione, uno dei più critici sull’operato della giunta di centrodestra in comune a Udine. Ambedue appartengono a Fratelli d’Italia (Salmé federato). Ecco una parte dei documenti: Il tema è la vignetta incriminata (ragnatele e le croste nella passera delle signorine) e la caccia. Esclusivo.