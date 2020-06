SergioPolveriera Exxx…Polzive!!!! Il Centrodestra s’impappina sulla 3a commissione e sui conti Covid. Show incredibile di Bolzonello in consiglio regionale: “Non mi faccio prendere per il culo!!” Video Esclusivo.

Bolzonello col turbo, il capogruppo in consiglio Fvg dei Democratici, fa impallidire un inguardabile centrodestra Fvg.

Uno stupefacente Bolzonello ha tirato fuori le unghie mercoledì scorso durante i lavori del consiglio regionale e inchiodato l’impacciato centrodestra Fvg al primo comandamento scolpito nei testi universali di chi armeggia soldi pubblici: trasparenza e rendicontazione. Un video incredibile girato dai giornalisti di “Teleantenna” di Monfalcone mercoledì scorso durante i lavori dell’ultimo consiglio regionale. La temperatura è alle stelle per via delle mancate convocazioni della 3a commissione, quella sulla salute. La sequenza delle date rivela una disattenzione insensata verso le adunanze. L’ultima del 2019 porta la data del 26 novembre. Dopo continui appelli e richieste da parte dell’opposizione, finalmente la commissione viene convocata 4 mesi dopo, l’8 aprile 2020, in piena emergenza Covid. La successiva, dopo varie proteste dei Dem, il 15 maggio. Un’assurdità che l’opposizione rileva e ribadisce al presidente della commissione salute, il leghista Ivo Moras, che finalmente convoca una nuova adunanza per il 20 maggio. Chi si oppone alle adunanze delle commissioni? L’opposizione chiede semplicemente di capire cosa stia accadendo attorno all’emergenza Covid. Intanto scoppia il caso della Nave e quello delle mascherine. Bolzonello incalza la maggioranza e chiede chiarezza sui conti. Che non arriva.

A questo punto non resta che chiedere l’istituzione di una commissione d’inchiesta su come è stata gestita l’emergenza Covid, soprattutto i costi. Proposta respinta. E’ il caos e il centrodestra certifica l’abbandono definitivo del profilo liberale della coalizione.