SfaceloFriulano Exxx…Polzive!!! Fontanini e Cigolot cannano anche sul concerto del mattino del pianista Venier: Un fastidioso martello pneumatico del cantiere De Eccher copre l’esibizione. Udinesi traumatizzati. Video Esclusivo.

Un martello pneumatico fastidioso, una flesh che girava a pieno ritmo, operai al lavoro nel cantiere De Eccher a due passi dal luogo in cui è stato organizzato il concerto del mattino, Udine. Un disastro. Né l’improbabile assessore alla cultura Cigollot né il sindaco pivettaro Fontanini si sono preoccupati del cantiere. Spettatori infuriati. Friuli nell’abisso del disordine.

Insomma, il gruppo dei disperati che guida il palazzo non è in grado nemmeno di rendere fruibile un evento musicale alla cittadinanza. Sono riusciti a rovinare anche una delle idee più formidabili che l’europeista Honsell abbia mai avuto (in realtà è stato Venanzi). Si chiama “Concerto del risveglio”, che gli sbagliati, per non copiare spudoratamente dalla giunta precedente, hanno voluto trasferire dal salotto di piazza San Giacomo, al selciato di piazza Libertà. Un disastro. Ecco la registrazione, si sente la voce ddel povero Venier sovrastata dall’utensile.