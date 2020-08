SistemaFriuli Exxx…Polzive!!! Il letamaio nordestino che fa arrossire l’Italia: Il magheggio delle mascherine in Friuli rade al suolo quello dei camici di Fontana in Lombardia: 500mila euri contro 2milioni e 400mila spesi in TKK e Ma.Re. Esclusivo.

In Lombardia sono sotto sopra per via di un acquisto di camici per un valore di circa 500mila euri. Rimbalzi milanesi riferiscono di un imminente rimpasto di giunta per non far fare una figura di merda a Salvini ed elevare a leader della Lega Zaia. Tutto per una fornitura di 75.000 camici e 7.000 set sanitari al prezzo di costo di 513.000 euro. D’accordo la ditta era la “Dama” del cognato del presidente leghista, ma, fatte le dovute proporzioni e prudenze del caso, il Friuli, sulle forniture Covid batte tutta Italia. Le due aziende che, attraverso vari sotterfugi, hanno ottenuto affidamenti diretti per la consegna di mascherine sono la TTK di Pasian di Prato (Ud) che ha fornito circa 350 mila pezzi assemblati pari a un importo di 1 milione e 400mila euri e la Ma.Re. di Chions (Pn), 232 mila pezzi pari a un importo di circa 1 milione di euri. Quanti dipendenti sono stati impegnati nella Srl TTK? che tipo di contratto è stato sottoposto alle risorse?

I prezzi concordati variavano a seconda dell’umore benché sul mercato ci fossero aziende che fornivano un prodotto accreditato a un prezzo inferiore di oltre 1 euro. La Lombardia ci fa un baffo.

Magheggi planetari che mettono in evidenza il Sistema-Friuli. Una lobby affaristica composta da responsabili di uffici tecnici, dipendenti comunali, impresari, sindaci e politici. Il caso di Premariacco è solo la punta di un iceberg. A questo letamaio si aggiunge il disordine ambientalistico, quello di Fagagna riportato la Leopost, dove gli arraffoni vorrebbero compiere una speculazione edilizia milionaria devastando uno dei luoghi più incantevoli d’Europa. SistemaFriuli, regionale infetta, Italia Malata.