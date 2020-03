SistemaLignano (UD) Exxx…Polzive!!! Il virus non ferma la funambolica MTF: affidato il servizio di raccolta rifiuti per la sola stagione estiva: 1milione 200mila euri. Assegnati gli 8 lotti. La foto dello scandalo dello scorso anno. Esclusivo.

Rapidi rapidi e nel pieno della bufera pestifera, è stato affidato (delibera CDA del 10/2/2020) per la sola stagione estiva 2020 il servizio di raccolta rifiuti e igiene ambientale del comune di Lignano. Nessun rinvio di presentazione delle offerte, scadenza fissata al 19 marzo scorso e gara aggiudicata. Appalto da oltre 1milione e 200mila euri il cui rup era Gianpaolo Stefanutti in sostituzione del sempiterno Pier Mauro Zanin ora in “aspettativa tecnica” dopo che si era autoassunto Direttore Generale per tirare più euri (81mila /anno). Insomma per la cifra di circa 1 milione e 200mila euri è stato affidato l’appalto. Come sarà il servizio? Come lo scorso anno? quando il 7 luglio alcuni disperati turisti furono costretti a chiamare la polizia locale per far sgomberare i rifiuti? (Vedi foto).

Il magheggio è mondiale: a chi interessa tenere in piedi un’azienda che fornisce servizio per un solo comune? In un momento in cui tutte le pubbliche amministrazioni tendono ad integrare i servizi, a quale scopo il comune di Lignano continua ad isolarsi? Quali interessi potrà mai avere il sindaco Fanotto a tenere in piedi un rapporto con l’MTF dell’ex presidente del CDA di Mtf, con l’ex Rup, con l’autoassunto a DG in Mtf ed ora col presidente del consiglio Zanin? Chi sono i componenti il cerchio tragico dei maneggioni che orbitano attorno ad MTF (Di Bartolo su tutti) e che difendono coi denti l’elargitore di sistemazioni e presidente del consiglio della regione FVG? Per quale motivo la Corrado (quota Lignano) ha dato le dimissioni dal Cda solo alcune settimane fa? Intanto è stato affidato l’appalto e cittadini di Lignano pagano.