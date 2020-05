SpioniFriulani Exxx…Polzive!!! Esplode a Udine la delazione-mania. Bastonati dieci ragazzi universitari per distanziamento: 280 euri a testa. Video Esclusivo.

Dopo l’ossessione mascherine, lockdown e tavolini, esplode a Udine la mania delle segnalazioni. E’ accaduto poco fa in via Cavour, dove un gruppo di universitari stava festeggiando il compleanno di una studentessa al Politecnico di Milano. Sono bastate un paio di segnalazioni al 117 delle Fiamme Gialle per allertare la pattuglia dei berretti verdi che si è precipitata sul posto per il controllo. Tutti indossavano le mascherine ma il distanziamento sociale non era rispettato, il metro prescritto oscillava. Agenti inflessibili e legnate ai poveri ragazzi della bassa friulana. Il gruppo era composto da 10 ragazzi che si sono visti verbalizzare 280 euri a testa. Dettagli nel video.