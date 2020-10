SpreKopolis Ater Exxx…Polzive!!! L’Ater Trieste passa dall’edilizia al marketing. Il direttore Korenika affida direttamente allo StudioMark il servizio: oltre 40mila euri. Esclusivo.

Magheggi triestini fulminei investono l’edilizia popolare 〈popolare…〉 che affida a un’agenzia di marketing amica, lo Studio Mark del CEO Granbassi, un misterioso incarico di oltre 40mila euri, iva inclusa. Tutto in casa. Paga Pantalone. L’istruttoria si sviluppa su due determine illuminanti, bollinate in giornata dal direttore pro tempore dell’Ater di Trieste. La prima, quella del 6 ottobre scorso in cui viene pubblicato un avviso di affidamento di un servizio di comunicazione istituzionale del valore di 38 mila e 700 euri più iva. La seconda, stesso giorno, in cui viene data notizia dell’esito della gara di cui sopra: aggiudicazione del servizio allo Studio Mark di Trieste. Il direttore pro tempore Korenika ha invitato alla gara un solo soggetto e ovviamente ha ricevuto una sola offerta. Magheggio carsico. Ma chi sono i protagonisti?

Nel settembre dello scorso anno, dopo che il direttore Antonio Ius era andato in quiescenza, il CDA dell’ater triestina aveva deliberato di nominare direttore l’ingegner Franco Korenika. Il presidente del Consiglio di amministrazione è Riccardo Novacco, nominato nell’agosto 2019 e che resterà in carica per 5 anni, compenso 25mila euri/anno. Presidente del collegio unico dei revisori dei conti Marina Monassi, 20.500 euri/anno. Il Ceo della formidabile agenzia pubblicitaria cui Ater Trieste ha affidato l’incarico della comunicazione è anche presidente del CDA del Teatro stabile di Trieste. Nello stesso organigramma, alla voce dei revisori dei conti, spunta il nome del consigliere Di Bartolo Zuccarello, revisore dei conti in MTF di Lignano, la miniera d’oro del presidente del consiglio regionale PM Zanin. Incroci e magheggi, potenza asburgica nelle scartoffie burocratiche, affidamenti diretti e una sola azienda partecipante.