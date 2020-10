SprekopolisCarnica Exxx…Polzive!!!! Consorzio Industriale coi conti fuori controllo. Bidone idroelettrico e terreni impestati da Cromo. Richiamati 2 pensionati. Il direttore rifiuta nuove assunzioni. Esclusivo.

Dal 2016 il direttore del Consorzio è Danilo Farinelli, oltre 100mila euri/anno di compenso. Lo scandalo della conca Tolmezzina. Centinaia di migliaia di euri sprecati in progetti e acquisti di terreni impestati. Chi paga? Assunzioni di giovani a zero. Una dirigente trasferitasi a Pescara, telelavora da casa sua sull’Adriatico. Richiamati due pensionati che ormai se la godevano. Quali segreti nascondono? Spunta il giallo di un cumulo di detriti dell’Automotive sparito una settimana fa. Dov’è stato stoccato? molti lo sanno e attendono. Chi paga gli oltre 500 mila euri di euri impegnati dal Consorzio per la bonifica del terreno dell’area ex Filippuzzi inquinato da cromo? Il neo presidente del Consorzio Siagri (24mila euri pres. Cda) inferocito. Carnia infetta, Regione malata.

Spine Alpine, un altro scandalo percuote le valli carniche. Dopo il caso dell’area ex Filippuzzi, alcuni giorni fa è stato rimosso un cumulo di terra da scavo che da anni si trovava accanto allo stabilimento dell’Automotive. Sparito. Cosa conteneva? quali analisi delle autorità competenti sono state compiute prima della rimozione? Circa un anno fa, durante una visita del presidente di Fvg strade Raffaele Fantelli, il direttore Farinelli esaltava il trend in aumento delle aziende insediate nel complesso. Il direttore, pur al corrente del bidone da 500 mila euri tirato ai soci causa bonifica del terreno dell’area ex Filippuzzi impestata da cromo, illustrava al presidente Fantelli le meraviglie della posizione strategica del Consorzio. Intanto, il cromo impestava le valli e il direttore svirgolava sul progetto co-finanziato con i privati per la centralina idroelettrica sul lago di Cavazzo (Ud). Un project-financing da circa 5milioni di euri totalmente annullato. Tutto era pronto per i magheggi. A quanto ammontano le spese che il consorzio ha sostenuto per le istruttorie del bidone annullato? chi paga? qual è stato il ruolo della dirigente affari generali Erica Bubisutti in telelavoro da Pescara nella stesura del bando da 4 milioni e 600mila euri? Qual’era la ditta che avrebbe dovuto svolgere i lavori? Perché il direttore ha facilitato l’acquisto di un’area da 40mila metri quadri consapevolmente inquinata e totalizzando un buco complessivo da oltre 2milioni di euri? Cosa pensano i vertici regionali che devono sganciare i fondi per lo sviluppo di un carrozzone mangiasoldi? Carnia infetta, Regione malata. Intanto, per coprire il letame sono stati richiamati due pensionati ex dirigenti del Consorzio. Col direttore Farinelli da oltre 100mila euri/anno, i giovani non hanno spazio. Emigrare. Una tesi in totale controtendenza rispetto al neo presidente Siagri di Eurotech.