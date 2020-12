SpreKopolisFriulana Exxx…Polzive!!! Dignano capitale dei bidoni, sulla filanda fucilati 600mila euri. I Disabili costretti a trasferirsi a San Daniele. Il Sindaco Orlando, l’assessore Bertolissio e l’ex Turridano se ne sbattono i coglioni. Bufera in maggioranza, stasera consiglio. Esclusivo.

Lo spreco di danaro pubblico assume tratti di bestialità umana inqualificabile. Per fare progetti, promettere Disneyland e tirare sù soldi, hanno strumentalizzato anche il nobile progetto di “Dopo di Noi”. 600mila euri per un disegno mai realizzato. Dignano latrina del Friuli. Ai voglia a dare la colpa al nuovo parroco Don Giuliano. Se il gruppo dei disabili che faceva parte del progetto regionale sono stati trasferiti a San Daniele, la ragione è molto semplice: non c’è stata la consegna degli alloggi come previsto dai tromboni del precedente mandato, ovvero Donatella Bertolissio che era in giunta, alla pari di G.Turridano e di Filippo Bisaro. Lo stesso Orlando, oggi sindaco, era consigliere comunale ed ha appoggiato tutto il percorso. Segue...

Il sindaco pare se ne sbatta e appoggia, col doppio gioco 〈secondo alcuni aveva sempre rifiutato l’idea dell’opzione del consigliere〉, l’esilio di Turridano in Collinare che stasera lascerà il consiglio ingolosito dai 500 euri-mese della comunità contro gli 80 del comune nel vero spirito dei poltronari di Fratelli d’Italia 〈vedi Olivotto, Giau, Bosetti, Nadalini, Castaldo, Marchi…〉 che si manifesta anche in riva al Tagliamento.

Ma c’è un altra bufera che sta per abbattersi nel consiglio di stasera. Lo sbrego istituzionale compiuto sabato scorso ai funerali di Maria Bortolan Pirona. Figura di spicco della comunità dignanese nonchè moglie del compianto sindaco Alberto Cojutti. L’assessora alla cultura Bertolissio, senza alcuna ragione, non ha partecipato alle esequie. Un’assenza che non è passata inosservata a coloro che hanno seguito da remoto la cerimonia. I maligni intravedono ancora i tratti visibili delle lacerazioni che il Comitato affaristico locale aveva provocato l’estate scorsa nella Comunità dignanese, quando tentò di mettere in cattiva luce l’operato di Don Giuliano. Dignano, latrina italica.