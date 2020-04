SprekopolisFriulana Exxx…Polzive!!! Lo scandalo delle tariffe dell’acqua. Cifre da capogiro nel Consorzio per mantenere 255 dipendenti. In due mesi hanno speso 25mila euri in catering e 7mila in tendaggi. Coglionati i friulani. Esclusivo.

In Friuli le bollette dell’acqua sono esplose, quasi raddoppiate. Come viene riportato oggi dal MV, le ragioni della bastonata sono da attribuire alle modifiche ai conteggi introdotte dall’Autorithy. I più colpiti sono i titolari di bar e ristoranti, il ceto produttivo.

Tuttavia per la mangiatoia CAFC non ci sono alternative, pagare e stop. In realtà per i vertici del consorzio di viale Palmanova a Udine, gli utenti passano in secondo piano giacché vanno spremuti. Presidente, direttori vari e imboscati sono ben rilassati fra il verde della pineta che circonda il colossale edificio costato salatissimo e pagato da pantalone-utente. CAFCBellaVita, poiché solo negli ultimi due mesi (febbraio – marzo), le sale riunioni del Consorzio hanno ospitato decine e decine di persone. Inviti riservatissimi per catering di alta qualità. Le gramole di V.le Palmanova in due mesi hanno divorato primi-secondi-dessert e tracannato bollicine per circa 25 mila euri (una ditta di catering e un caffé udinese).

Visto il cambio di stagione, è stato necessario acquistare tendaggi per circa 7mila euri (ditta di Tolmezzo). Paga tutto pantalone-utente. Friuli latrina d’Italia.

Il Cda del CAFC è così composto.

Presidente Salvatore Benigno 16,500 euri anno, consiglieri. Marianna Tomasin, Bruna Flora e Giovanni Valle compenso cadauno di 5.000 euri/anno. Eddi Gomboso lo fa a titolo gratuito.

Il Direttore è Massimo Battiston, tabellare da 150mila euri/anno.

I dipendenti, ultima rilevazione trimestre 2020, sono 255. Il costo si aggira attorno ai 13milioni e mezzo di euri/anno. Lo specchietto in foto è riferito al 2018. Malgrado tutta questa forza lavoro, gran parte dei servizi viene esternalizzata come Aquatek per esempio. Bidoni friulani ai tempi del Covid.