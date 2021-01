SpreKopolisFvg Exxx…Polzive!!! Fratelli d’Italia infinocchia la Lega sui cani AntiDroga. Presentato il disciplinare per il mantenimento: Fuoristrada da 40mila euri, medicinali, alimentazione e spese veterinarie a carico di Pantalone. Totale oltre 80 mila euri. Partite Iva senza mutande. Esclusivo.

La frustrazione degli agenti della polizia locale di Udine. Da sceriffi urbani a operatori ecologici per la pulizia del ricovero dei cani, paletta-cacchetta.

Fra una cosa e l’altra, l’iniziativa voluta da Fratelli d’Italia 〈il partito avvezzo alle poltrone in Friuli, vedi in calce〉 viene a costare non meno di 80 mila euri. Partite Iva senza mutande.

E’ stato diffuso il disciplinare per il mantenimento dei due cani anti droga che la giunta Fontanini ha recentemente acquistato e su queste pagine anticipato. Gli animali hanno avanzato pretese che sono state subito accolte ed elencate un dettagliato disciplinare. Le bestie esigono la dotazione di uno specifico equipaggiamento e munite di veicolo speciale attrezzato per il trasporto ed il loro ricovero da utilizzare durante l’espletamento dei servizi d’istituto. Per questo motivo, la giunta degli spaesati ha acquistato 1 Pick Up ultimo modello per la bisogna. Costo circa 40mila euri….

Tuttavia, Pantalone dovrà sobbarcarsi anche le spese di mantenimento e assistenza veterinaria dei cani che riguardano: assicurare giornalmente e verificare la perfetta igiene del cane, mantenimento forma psicofisica e addestrativa secondo le tecniche apprese durante il corso di formazione; somministrazione degli alimenti; pulizia dei luoghi adibiti a ricovero del cane; eventuali cure o medicazioni prescritte dal veterinario. Il tempo impiegato dal conduttore e aiuto conduttore per assolvere le obbligatorie incombenze sopra elencate rientra nel novero delle ore dell’attività lavorativa prestata a carico di Pantalone. E’ la costosa proposta dei patrioti udinesi avvezzi alle poltrone 〈vedi Olivotto, Turridano, Sara Marchi, Castaldo, Bosetti, Falcone, Giau…〉, che sono riusciti a coglionare Fontanini-Del Longo sull’acquisto dei cani pastore tedeschi. La proposta di Fratelli d’Italia timbra involontariamente il fallimento degli agenti di Udine e le modificate mansioni degli sceriffi.