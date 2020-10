SpreKopolisPalmanova (UD) Exxx…Polzive!!! Stanziati oltre 50mila euri per le manutenzioni edili per gli alloggi dei migrantes quarantenati a Sottoselva. 20 mila per i climatizzatori. Paga Pantalone.

Dopo le segnalazioni di Leopost è stato istituito a Sottoselva il controllo della struttura 24 su 24 da parte delle forze dell’ordine. Ora l’ingresso è chiuso. Finalmente. All’interno si trova una decina di quarantenati che fino a 15 giorni fa entrava e usciva a piacimento. I locali dove sono ospitati gli stranieri colpiti dal virus, sono stati ristrutturati, costo oltre 41 mila euri, compresa la climatizzazione. L’importo che l’azienda sanitaria Friuli Centrale ha messo a disposizione è di 64 mila euri. Il sindaco di Palmanova Martines aveva assicurato, dopo le «fughe» di alcuni appestati, che la situazione era sotto controllo.

Dopo un mese dall’arrivo dei migrantes a Sottoselva di Palmanova, sono stati fissati i cancelli d’ingresso. Dal 22 agosto al 20 settembre i migrantes infettati potevano entrare e uscire con disinvoltura (vedi Leopost del 29 agosto); nessun controllo. E’ stato istituito anche un servizio di sorveglianza 24 su 24 che prima non c’era. Mancano i medici per le visite e oggi il compito di tamponare gli stranieri è affidato agli infermieri. Solo il 12 settembre scorso (vedi MV del 13), il sindaco Martines aveva assicurato i cittadini che “…non si registra nessun contagio nel comune e nella frazione, e che la struttura è sotto controllo” (dopo 20 giorni di assenza). Il sindaco aggiungeva: “La Caritas e le forze dell’ordine hanno incrementato il livello di sicurezza…”. Balle giacchè per tutta la fine di agosto non c’è stato nessun presidio. Chi scrive ha potuto fotografare gli alloggi, entrare e uscire senza alcun controllo.

Questa la determina dell’Azienda Sanitaria Friuli Centrale in cui è descritto l’impegno di spesa per la manutenzione dell’edificio occupato dai migrantes, impianto di climatizzazione compreso.

«Con Decreto n. 784 del 19/08/2020 del Direttore generale approvava i lavori di somma urgenza e la perizia di spesa, dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 64.500,00 IVA e spese incluse; • che il RUP ha incaricato per l’esecuzione dei lavori, previo una ricerca di mercato, le seguenti ditte: − Per le opere edili dalla ditta Fattoria Sociale Volpares di Palazzolo dello Stella (UD), come da preventivo degli interventi in parola regolarmente pervenuto in data 17/04/2020 per un importo complessivo di € 12.896,00 + IVA − Per le opere di climatizzazione dalla ditta MININI ASSISTENZA s.n.c. di Basiliano (UD), come da preventivo degli interventi in parola regolarmente pervenuto in data 07/05/2020 per un importo complessivo di € 18.785,00 + IVA − Per le opere elettriche la ditta SIRAM S.P.A. gruppo Dalkia di Milano, come da preventivo degli interventi in parola regolarmente pervenuto in data 25/05/2020 per un importo complessivo di € 1.178,93 + IVA. VISTO il Certificato di regolare esecuzione del 25/08/2020 redatto dal direttore dei lavori, geom. Massimo Goretti, della SOC per gli Interventi per lo Sviluppo Edilizio ed Impiantistico di questa Azienda Sanitaria, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento. Dare atto che la spesa di € 41.113,32 farà carico al conto 310.100 per quanto riguarda le manutenzioni edili ed al conto 310.200.200 per quanto riguarda le manutenzioni impiantistiche.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente Il Responsabile della Struttura Edile-Impiantistico Bassa Friulana Fabio Spanghero”.