SpreKopolisUdine Exxx…Polzive!!! Fontanini rinvia le nomine alla Quiete ma si piega a 90 gradi alla lobby del giostrai. Bruciati 45mila euri per un Luna Park a metà. Friulani alla canna del gas. Esclusivo.

Per allestimento impianti elettrici, progetto e consumo energia, i dozzinali del centrodestra Udinese bruciano circa 45 mila euri. Paga Pantalone. Residenti alla canna del gas, senza mutande o in coda alla Caritas per un pasto caldo. Una decina di giorni fa, la giunta ha deliberato di allestire il Luna Park nei pressi dell’area dello stadio Friuli. Viste le circostanze, le giostre e le attrazioni saranno ridotte a metà. Fontanini si piega a 90 gradi di fronte alla lobby dei giostrai e tira un’ennesima bidonata ai poveri friulani. Determine in calce.