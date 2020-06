SpreKopolisUdine Exxx…Polzive!!! La Net di Fuccaro-Civibank batte cassa in comune: Mi servono 214 mila euri per il servizio di front office e per informazioni sul “porta a porta”. Fontanini paga, cittadini coglionati. Esclusivo

La Net, società partecipata del comune di Udine, 90 dipendenti (40 impiegati e 50 operai) che “pesano” sulle spalle di Pantalone per circa 5 milioni di euri/anno, chiede 214 mila euri per prestazioni di normale amministrazione, compresa l’attività informativa sul progetto svalvolato di Fontanini relativo al Porta-Porta di raccolta rifiuti.

Il direttore Massimo Fuccaro (consigliere Civibank e in esplosivo conflitto con la Spa “E-ZEB”) chiede soldi e il Pivettaro Fontanini concede, paga Pantalone. Ecco il resoconto:

a) migrazione della banca dati nel nuovo programma informatico del Comune con relativa attivazione e gestione;

b) verifica dei dati per predisposizione dei flussi per l’emissione degli avvisi di pagamento in acconto, saldo, conguaglio;

c) elaborazione degli avvisi di pagamento, invio di comunicazioni ai contribuenti, la gestione della stampa e recapito degli avvisi di pagamento annuali, al fine di consentire la riscossione del tributo;

d) attività di front-office con sportelli aperti al pubblico; e) attività informativa a favore della collettività anche a seguito dell’avvio del servizio di raccolta “porta a porta”;

f) verifica della regolarità delle posizioni dei contribuenti finalizzata all’aggiornamento delle posizioni debitorie e della banca dati e all’elaborazione di avvisi di accertamento per omessa, infedele denuncia e pagamento TARI.

Per l’espletamento delle prestazioni sopra elencate, viene riconosciuto a NET Spa un corrispettivo onnicomprensivo (a copertura delle spese per il personale impiegato e spese generali correlate) di € 175.600,00=+ IVA (€ 38.632,00=) pari a complessivi € 214.232,00.