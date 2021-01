StradaDelFriuli Exxx…Polzive!!! Ultimora: Tamponata l’auto su cui viaggiava Riccardi. Nessun ferito. Oggi parata azzurra a Trieste, Savino e Riccardi coglionano il rigoroso Fedriga. In piena pandemìa viaggiavano in 3 sull’auto di servizio. Sono conviventi? Esclusivo.

Un’ora fa in autostrada, nel pordenonese, un veicolo ha tamponato l‘auto su cui viaggiava l’assessore Riccardi. Nessun ferito. Procediamo.

Appunti introduttivi per chi viaggia a stretto contatto con l’assessore. Nella squadra del vice presidente Riccardi si sono registrati due casi di contagio da Covid, il direttore Aristei e l’addetta di segreteria Grazia Ecoretti 〈ambedue guaritissimi〉. Ed ora la cronaca da Trieste…

Lungo la strada del Friuli è crollato un costone e oggi c’è stata la parata-sopralluogo degli amministratori locali e di mezza Forza Tragica giuliana. “Serve un intervento tempestivo”, dicono gli esperti, così come tempestiva dev’essere stata l’idea di trasformare l’ispezione in una passerella e in un mezzo scandalo. Alcuni forzisti giuliani sono rimasti storditi alla vista dell’auto di servizio del vice presidente Riccardi in arrivo sul luogo del cedimento. All’interno, assieme all’assessore, aveva trovato posto anche la coordinatrice di Forza Italia, Sandra Savino. I presenti, si sono chiesti se Savino e Riccardi fossero congiunti giacchè le regole della Protezione civile Fvg e quelle diffuse e ripetute fino allo sfinimento dal presidente Fedriga, sono severissime. E’ vietato viaggiare in 3 su un’auto. Infatti sul mezzo dell’assessore si trovavano tre persone: l’autista, il vice presidente e il deputato. A che titolo? E’ bastato fare una telefonata a Palmanova per trovare conferma: No secco. Lungo la strada del Friuli i forzisti hanno coglionato Fedriga e le sue legittime paturnie sul Covid. In quanto alla passerella azzurra, mancava solo l’assessore De Santis, per il resto c’erano tutti: Alberto Polacco, Riccardo Riccardi, Sandra Savino e Michele Babuder. A illuminare i due civettuoli si sono scomodati il sindaco Dipiazza e il super direttore della protezione civile Aristei.