SupplizioNatalizio Exxx…Polzive!!! Video straziante dell’inaugurazione del Natale a Udine: musica da funerale in sottofondo. Il leghista Moschioni dá una lezione allo sprekone Fontanini, devolve in buoni spesa il costo delle luminarie. Esclusivo.

I leghisti udinesi non badano a spese, si sono fatti fare anche un video da funerale per celebrare la sprekopolis natalizia andata in scena ieri. Guarda,

Diverso invece il pensiero del leghista Daniele Moschioni, Deputato della Lega e sindaco di Corno di Rosazzo, che, con una sensibilità condivisa da tutta la sua maggioranza, ha deciso di devolvere i 4.000 euri destinati alle luminarie, per l’acquisto di buoni spesa a sostegno delle famiglie più in difficoltà del comune.

La notizia della devoluzione ha raggiunto anche il leader Matteo Salvini che, conoscendolo, ha molto apprezzato il gesto del sindaco di Corno di Rosazzo 〈Ud〉. Tuttavia, mentre il leghista Moschioni sorprendeva i residenti, nel capoluogo friulano andava in scena uno degli spettacoli più disgustosi che un’amministrazione pubblica, per di più di centrodestra, avesse mai concepito. Ieri, due disperati 〈Franz e Fontanini〉, circondati dai lecchini in cerca di gloria, avevano convocato alcuni cittadini e amministratori all’inaugurazione della sprekopolis natalizia friulana, costo: oltre 60 mila euri per illuminare disordinatamente la città. Paga Pantalone in tempi di crisi.

Per esempio: 17 mila€ sono finiti nelle tasche dell’amico dell’assessore Maurizio Franz 〈Pre.Gi.〉 per illuminare la facciata del palazzo veneziano di piazza XX settembre, inoltre è stata foraggiata anche una ditta di Genova che, per 4,750 €, ha addobbato porta Manin, via Paolo Sarpi e Poscolle, 3 volte meno della Pre.Gi. dell’amico dell’assessore. Se non sono Magheggi natalizi, poco ci manca. Spekopolis dell’irriconoscibile Lega antitriestina di Udine.