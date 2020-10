SvenditaMonfalcone Exxx…Polzive!!! Lega Forza Italia ai ferri corti. Nicoli attacca frontalmente il sindaco e il deputato Pettarin. Esclusivo.

Forza Tragica non riesce a trovare un compromesso nemmeno sulle infrasrutture, i porti e gli snodi. Da ieri tutti beni dell’Azienda speciale per il porto di Monfalcone sono stati trasferiti all’autorità di sistema portuale del mare Adriatico Orientale. Per il forzista Nicoli si tratta di una svendita incredibile. Scintille col sindaco Cisint e scintille col deputato di Forza Italia Pettarin. Il testo del caporuppo in consiglio regionale è velenoso.

«La Regione non può delegare ad alcuno queste competenze che significano anche autonomia e specialità per il nostro FVG. Risulta pertanto evidente come l’interazione tra le decisioni di pianificazione urbanistica e la gestioni e delle infrastrutture sia strettamente correlata e che tali sinergie non possano essere delegate ad alcuno.

Lasciare ad altri le scelte degli assetti sulla crescita economica del FVG, soprattutto a chi non ha la rappresentanza per farlo in quanto non eletto, ma nominato da Roma, è molto pericoloso e riduttivo per la nostra autonomia.

Per far tutto questo, però non possiamo svendere e delegare a tedeschi o ungheresi quella che è la nostra forza, derivante dall’unicità della posizione geografica nel contesto europeo e del Mediterraneo. Per essere interlocutore forte e credibile, la Regione conduca una politica di crescita condivisa con i suoi sindaci e con il suo territorio, sia in tema di approvvigionamento energetico che di sostenibilità ambientale, oltre che per lo sviluppo urbanistico.

Purtroppo noto che in Regione c’è un’Autorità di sistema che si allarga su temi di geopolitica e insegna a qualche sindaco come pianificare urbanisticamente la città, segnatamente per quanto riguarda il Porto vecchio. Ribadisco, ognuno al suo posto».