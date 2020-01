TagliaMento Exxx…Polzive!!! La Lega FVG si sbrega sul fiume: Tosolini contro Spagnolo. Riunione carbonara ieri sera a San Daniele (Ud) in replica alla nascita di un gruppo di lavoro del Veneto. Barberio: Che c’entra un consigliere regionale di Pasian di Prato? Esclusivo

Riunione semiclandestina ieri sera a San Daniele del Friuli con sindaci e vice dei comuni di Pinzano, Spilimbergo, San Daniele, Dignano, Ragogna e Forgaria (presente con Chiapolino e il portavoce di Mtf di Lignano PM Zanin “riservatio in pectore”, Pierluigi Molinaro). All’ordine del giorno il caso Tagliamento e le soluzioni per evitare le inondazioni. La situazione è critica: da una parte Maddalena Spagnolo, la consigliera della Lega di Latisana che fa accordi con i dirimpettai veneti Barbisan e Bottacin, dall’altra la Lega del collinare che, orfana di un punto di riferimento a Trieste, dopo la fuoriuscita di Barberio, si affida al consigliere regionale di Pasian di Prato Tosolini (quello del senso unico più corto d’Italia), presente alla riunione di San Daniele. In mezzo le scintille leghiste dove la consigliera Spagnolo giudica “terrapiattiste” le posizioni dei sindaci del medio corso del fiume: Flaibano, Dignano, San Daniele, Spilimbergo, Ragogna, Pinzano, Forgaria e Osoppo. Uno sbrego golenale che ha provocato una forte irritazione fra la maggioranza dei sindaci del Collinare che non si sentono rappresentati da un consigliere che è stato “imposto” da Trieste e non competente in materia di aree golenali, inoltre c’è la questione della frattura casalinga determinata dalla nascita di un gruppo di lavoro Veneto-Friulano battezzato dalla consigliera di Latisana Spagnolo. La notizia viene riportata dal periodico on line: “ObiettivoTerritorio”, che informa dettagliatamente sui termini dell’accordo: i leghisti veneti Barbisan e Bottacin, con la latisanese Spagnolo orientati a procedere nell’attuazione di interventi di laminazione nel medio e alto corso del fiume. In questo senso e con la convinzione di fare chiarezza sul tema, Leonardo Barberio, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, sta predisponendo la convocazione a breve di un incontro con tutti i sindaci e rappresentanti dei comuni del Collinare che si affacciano sul Tagliamento: Flaibano, Dignano, San Daniele, Ragogna, Spilimbergo, Forgaria, Pinzano, Osoppo.