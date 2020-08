TeleFriuliTv Exxx…Polzive!!! La Televisione friulana riprende quota e stacca Telequattro. Dati del mese di luglio, crollo pauroso della Tv triestina. Fiammata di 7Gold Telepadova. Esclusivo.

I dati diffusi dall’Auditel sui contatti giorno medio mensile del mese di Luglio in Friuli VG, riportano Telefriuli al vertice degli ascolti televisivi. La Tv di Tavagnacco totalizza 59.756 contatti, contro i 48.571 di Telequattro. Quasi 10mila punti di scarto. Un rimbalzo discreto rispetto ai 54 mila di giugno, che allinea la tv friulana alla media generale dopo il drammatico crollo del mese di maggio quando precipitò a 52mila contatti. Peggior risultato di sempre.

Per converso, la Tv triestina Telequattro dopo aver vissuto sugli allori del Lockdown, è precipitata sotto la linea rossa dei 50mila contatti. Fino al giugno scorso primeggiava con 75mila presenze al giorno. In ogni caso per la Tv diretta da Bacialli e seguita in Friuli da Avarino, resta agli atti la grande soddisfazione dei 105mila contatti giorno medio raggiunti nel mese di marzo. Un record assoluto per il 2020. Tuttavia bisogna sempre tener presente il bacino d’utenza, Telequattro è l’anima di Trieste e della fascia isontina, Telefriuli ha un bacino molto più ampio, l’intera provincia di Udine, Pordenone e Gorizia.

Analizzando i dati complessivi, sorprende la fiammata di 7 Gold Telepadova che si colloca al terzo posto con 45 mila contatti giorno, seguono Antenna 3 Veneto con 19.512 e TeleChiara con 17.493. Per il resto buio assoluto con Tv che non raggiungono nemmeno i 2.000 contatti/giorno come CaféTv24, Rete Veneta e Serenissima. Risultati confortanti per l’esordiente E’ TV Friuli con quasi 7.000 contatti. In regione vi sono altre realtà televisive che però è impossibile verificare. Udinese Tv fornirà a breve una rilevazione della SWG e «Il13» è in attesa dell’iscrizione al presidio dell’Auditel, la società che rileva ogni giorno gli ascolti delle Tv italiane.