TelequattroFvg Exxx…Polzive!!! I gajardi triestini radono al suolo la TV dei Friulani. Telefriuli precipita a 52mila contatti giornalieri, Telequattro 75mila con punte di 106mila. Auditel Esclusivo.

Il palinsesto naftalina della direttrice di Telefriuli Salvatori adattato al modello VestagliaFontanini, non è gradito ai friulani.

Il Friuli televisivo raso al suolo dalla vivacità e intraprendenza triestina. In questi primi mesi del 2020 Telequattro ha letteralmente strapazzato la debole e faticosa concorrenza di Telefriuli. Una marcia in più, se non due.

Scelte editoriali sempre in linea con l’attualità e la cronaca (La nave Covid, il Virus, D’Agostino, la via della seta, ferriera…); la politica regionale ben narrata e condotta magistralmente da Avarino; i conduttori, esperti giornalisti sempre sul pezzo con dirette esterne fenomenali dal porto, dalle piazze e perfino dentro le case degli ospiti (memorabile il Lunedì di Pasqua a casa del sindaco Dipiazza). Telefriuli riposa e crolla.

Abbandonare i telespettatori friulani in piena emergenza Covid è stato il colpo di grazia. E il dato del mese di maggio ne è la testimonianza.

Ricostruendo i mensili si nota il salto di Telequattro nel mese marzo che raggiunge e supera i 100mila contatti giornalieri contro gli 80mila di Telefriuli. In aprile le 2 Tv perdono circa 10mila contatti ma il colpo di grazia arriva a maggio dove la tv triestina si mantiene sui 75mila contatti e Telefriuli crolla a 52 mila. Linea rossa e precipizio per la direttrice Salvatori. Evidentemente, la scelta di palinsenti faticosi e ripetitivi, non ha incrociato il gradimento dei telespettatori. In quanto alle comprimarie, spunta in Friuli il circuito “E’Tv” che ottiene 8.000 contatti giorno medio nel mese di maggio. 7Gold TelePadova 11mila, Antenna3Veneto 25mila. I dati:

