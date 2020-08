TelequattroTV Exxx…Polzive!!! Anche in estate i friulani rapiti dalla TV triestina. TeleFriuli in timido recupero. Gigi Di Meo de «il13» annuncia: “Il nostro polo televisivo diventerà il Numero Uno in Friuli VG”. Esclusivo.

«

Anche nel mese di giugno, la maggior parte dei friulani è rimasta contagiata da Telequattro. Il momento magico della televisione triestina è confermato dai dati Auditel che attestano a quasi 58mila i contatti per giorno medio della Tv. Dal canto suo, pur con un bacino d’utenza 3 volte superiore a quello dei triestini, TeleFriuli si sta riprendendo lentamente dallo shock post Covid dopo che a maggio era precipitata a 52 mila contatti, un precipizio allarmante per la Tv friulana (Telequattro aveva superato 75mila contatti) e per l’editore di Buttrio. Tuttavia, i dati di giugno paiono essere leggermente confortanti e in recupero: 54 mila contatti al giorno, 2 mila in più rispetto al mese precedente. Occorre dire che il bacino friulano è interessato anche da Udinese Tv che non risulta iscritta a nessun organismo ufficiale di rilevazione, ma che sono in molti a parlarne un gran bene.

La novità televisiva dell’autunno è però rappresentata dal nuovo canale pordenonese “Il13” nato dal circuito veneto TV7. Il conduttore Gigi Di Meo, in apertura di un programma di approfondimento andato in onda giovedì scorso, ha annunciato che la nuova creatura della destra Tagliamento diverrà, in breve tempo, la prima televisione del Friuli. In attesa che anche TV7 si iscriva all’Auditel. Nel video, la sintesi.