TelequattroTV Exxx…Polzive!!! La Buena Educaciòn Triestina: Siamo appena sposati, possiamo trombare?. Il conduttore Bosazzi: “Secondo me non c’è problema”. Applausi. Video Esclusivo.

Fra pochi giorni Leopost pubblicherà i dati AUDITEL del mese di marzo degli ascolti TV delle televisioni friulane. Siamo all’inizio della pandemia. Risultati sorprendenti soprattutto per la televisione triestina. Una marcia in più premiata dalla scelta editoriale di documentare ogni respiro della città. E’ così che capita anche il colpo di teatro che sembrava uno scherzo, ma che invece si è rivelato verissimo. Le dirette su Telequattro rappresentano un costante trattato di sociologia in tempi di Covid e la prova l’ha fornita un’ascoltatrice che con delicatezza ha chiesto al conduttore: “…Siamo sposati da poco…possiamo fare sesso in tranquillità?” Il conduttore Bosazzi toglie il mestiere a Massimo Recalcati e risponde: trombate in pace. Non fa una piega. Commento finale: “Era destino che capitasse una domanda del genere. E’ capitata a me”. Video.