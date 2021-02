TempestaCollinare Exxx…Polzive!!! Fernanda Pugnale è la nuova assessora di San Daniele del Friuli. Sarà espulsa dal partito dei poltronari. Dopo appena 6 mesi sciolto il gruppo dei patrioti in consiglio. Esclusivo.

Fratelli d’Italia Fvg nel caos. Il partito dei poltronari friulani 〈Udine, col 2% e un consigliere eletto, eccelle in golosità con l’impresentabile e inutile assessora Olivotto, seguita da Marzio Giau, Sara Marchi, Ugo Falcone, Lorenzo Bosetti…〉, si polverizza a San Daniele.

A sei mesi dalla costituzione del gruppo in consiglio comunale, la formazione non esiste più. Il motivo è legato al fatto che il sindaco Pietro Valent, dopo le prudenti esplorazioni dei giorni scorsi, ha deciso di nominare assessora la consigliera dei patrioti Fernanda Pugnale. A lei sono state assegnate le deleghe alla sorveglianza e gestione e manutenzione del patrimonio. Nei giorni scorsi, i vertici locali del partito della Meloni avevano fatto sapere al sindaco che la nomina sarebbe stata respinta a causa di alcune carenze del programma amministrativo. Tuttavia e contrariamente a quanto deciso dai vertici locali, Fernanda Pugnale ha accettato la nomina pur consapevole dell’espulsione dal partito che a San Daniele nel 2018 aveva raggiunto un risultato appena sopra il 2%. Lo sbrego dei BenitoRemix col sindaco, responsabile enti locali FVG della Lega, è ormai lacerante e la conferma arriva dai rimbalzi collinari che vedrebbero i vertici locali dei Patrioti già al lavoro per sfiduciare Valent e costringere il comune a nuove elezioni. I capricciosi di Fratelli d’Italia pare abbiano già individuato la figura da candidare in contrapposizione all’attuale Valent. Tuttavia, come spesso accade in casi di imperizie elettorali, irrigidire i rapporti della coalizione determina imprevedibili conseguenze, soprattutto a livello regionale. Non è una novità che Fratelli d’Italia, nel gioco degli incastri nazionali, pretenda il posto di Fedriga a Trieste. In questo senso, e a giudicare dalle percentuali sandanielesi 〈2% contro il 30 della Lega〉, i novelli arditi sembrano un’armata Brancaleone dalle idee ben confuse e poco organizzate.