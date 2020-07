TerminalCentrodestra Exxx…Polzive!!! Fontanini perde pezzi sul Terminal Nord di Udine: Pizzocaro e Bortolin escono dall’aula. Pirone distribuisce lezioni di diritto amministrativo agli sbagliati. Esclusivo.

Con 21 voti favorevoli è passato l’oggetto della discordia del centrodestra friulano, quello sulle linee guida del commercio. Al momento della votazione sull’oggetto “Piano del commercio delle grandi strutture di vendita…”, riferito all’area ex Bertoli, sono usciti dall’aula: Pizzocaro, Bortolin, Marsico, Bertossi, Capuozzo, Liano, Giacomello…

Una sconfitta democratica lacerante che il consigliere Pirone ha brillantemente esposto. “Sembra che col mandato Fontanini il consiglio comunale sia ridotto a semplice organo notarile, assenza di dibattito e di confronto, ciò che arriva dalla giunta deve essere approvato.” Un delirio che fa il paio con l’intervento sia dell’assessora Manzan che della capogruppo Ioan (“…il centrosinistra ha un pregiudizio sul commercio”). Lo stesso Giacomello scomoda il filosofo. “Dove volete andare?”. Insomma la maggioranza inizia a scricchiolare col giramento di coglioni di Bortolin e di Pizzocaro. All’uscita dall’aula dei due consiglieri si aggiunge il caso delle assenze da paura che ieri sera aveva messo in subbuglio i pivettari. Il terrore di non raggiungere il numero legale su alcuni oggetti in votazione aveva tormentato l’intera domenica degli sbagliati. La notte ha portato consiglio e qualche velo di ipocrisia, rivelato dal pulpito da parte di una esponente di vertice del Carroccio. Le fratture restano e il caos è solo rinviato. Alcuni leghisti, ora in vacanza, sbraitano, vogliono entrare in consiglio e chiedere una verifica di maggioranza. La questione sicurezza e il più grande centro commerciale islamico da realizzare in Friuli, non è superata. L’oggetto della discordia è passato ma la frattura resta.